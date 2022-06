Chino Huerta: “Me motiva portar la playera que defendió Hugo Sánchez”

Uno de los grandes refuerzos de Pumas para la siguiente campaña, César Huerta, habló para Azteca Deportes y confesó a su llegada a los universitarios, la motivación que le genera estar en el equipo y portar la camiseta que alguna vez utilizó Hugo Sánchez, su máximo referente en los universitarios.

“Hugo Sánchez es una gran figura internacionalmente y me motiva mucho portar la playera que defendió él. Desde pequeño mi papá me hablaba de mucho Hugo y fue como un referente, pero sería imposible emular lo hecho por alguien como él”, dijo el ex jugador de las Chivas de Guadalajara.

César Huerta promete ‘magia’ en el Viernes Botanero

El Chino no oculta su malestar tras pocos minutos y una etapa que finalmente no pudo ser exitosa con el cuadro de las Chivas de Guadalajara que hoy dirige Ricardo Cadena. También se refirió al incidente que tuvo con Briseño en el Rebaño sagrado.

“Tranquilo no voy a estar, soy una persona muy ambiciosa y siempre quiero más, pero tengo un sentimiento también de agradecimiento por Chivas porque lo poco o mucho que tengo se lo debo a ellos. Lo de Briseño fue un calentón de partido, yo creo que a nadie le gusta perder pero ya es parte del pasado”, confesó César Huerta.

César Huerta cuenta con un tremendo recorrido en clubes de todo el mundo

Huerta se animó a hablar de su bretea por poder en algún momento partir al fútbol del viejo continente.

“Me encantaría poder jugar en Europa, pero eso se va a ir dando con el tiempo y con los minutos que yo pueda aprovechar para mostrarme ahora con Pumas”, expresó el nuevo refuerzo de los Pumas.

Huerta llega renovado y con las energías recargadas a un club que lo ha recibido con los brazos abiertos y al que prefirió por encima de muchos otros que también lo buscaron.

“El grupo es muy joven, eso genera mucha más competencia. Yo tenía ya varios equipos que habían hablado con mi representante y económicamente me iba a ir mejor, pero me decidí por lo deportivo y sabía que iba a hacer un buen trato estar acá en Pumas y sin pensarlo yo quise venir aquí”, sentenció el jugador del club capitalino.