Pumas sigue extrañando al ‘Chino’ Huerta, reconoce Gustavo Lema

Pumas no convence y su afición empieza a perder la paciencia con el estratega Gustavo Lema. Tras la sufrida victoria ante Mazatlán, el DT argentino reconoció que sigue extrañando a César Huerta.

“Lo que mostró hoy no gusta. Lo complejo del campo de juego no son excusas. Para seguir clavando la daga, el primer tiempo ante Toluca no me gustó. Estamos en una búsqueda. Teníamos un arma y el equipo tenía mucha costumbre en desahogar en el Chino, no lo tenemos y estoy obligado a buscar un sistema distinto que nos permita jugar mejor que el torneo pasado”, dijo el técnico de Pumas.

Pumas ya piensa en la Liga de Campeones de CONCACAF

Por otra parte, se animó a hablar acerca del partido de vuelta por la Concacaf ante el conjunto del Cavalry.

“Me parece que no hicimos un buen partido allá, era un partido que con todo y que no jugamos bien, sin chances y oportunidad, no era para perderlo. Acá había otro juego y la preocupación pasa por ser fútbol, qué da muestras de ser bastante peculiar y que no tiene que ver con el resultado que se da en la cancha. Lo lindo del fútbol es que equipos sin tanta valía se llevan los triunfos. Si nosotros tenemos un buen partidos daremos la vuelta, si jugamos mal perderemos ", sentenció Lema.

Malestar en Mazatlán post derrota

En conferencia de prensa, Víctor Manuel Vucetich aseguró que se fue con un mal sabor de boca tras el agónico triunfo de Pumas ante Mazatlán en CU.



“Es algo que duele. Que no sirve estar bien durante los 90 minutos y en los últimos segundos conviertas el error. De nada nos sirve hacer el. Esfuerzo para perder en la última parte. Estuvo controlado el juego, no veíamos por donde nos hicieran el gol, más que de la manera en la que sucedió. Desde luego piensas que con los cambios tendrás participación Ofensiva”, dijo el estratega de los cañoneros.

