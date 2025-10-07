Sale a la luz un perturbador dato del supuesto abuso que cometió Omar N, exjugador de Chivas

Omar “N” fue arrestado el pasado fin de semana en Jalisco debido a que tenía una orden de aprehensión vigente por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. Por lo anterior, el exjugador de Chivas se encuentra preso en el reclusorio Metropolitano, en lo que inicia el juicio. No obstante, ya salió a la luz quién es la posible víctima.

De acuerdo con El País y diferentes medios de México, la leyenda de Chivas comenzó a abusar de la menor en 2019, cuando ella tenía 11 años, de quien posiblemente se trate de su hijastra, con quien vivía, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente. Por el caso de Omar “N”, Ramón Morales fue arremetido por los aficionados de Chivas .

Fiscalía General de Jalisco Omar “N” supuestamente abusó de su hijastra cuando ella tenía 11 años, aunque esta versión aún no es oficial

La denuncia de la víctima fue interpuesta el 30 de septiembre ante la Vicefiscalía en Investigación en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y en ella supuestamente se tiene una grabación en la que se sustenta los señalamientos en contra de Omar “N”.

En espera, segunda audiencia en el caso de Omar “N”

Omar “N” fue detenido el sábado 4 de octubre por la noche en la Ciudad de Zapopan, en la Zona Metropolitana de Jalisco, por elementos de la Fiscalía Estatal. Un día después, el exfutbolista tuvo su primera audiencia frente a un juez, aunque se negó a declarar.

La defensa de Omar “N” le pidió al juez de causa un plazo de 144 horas, por lo que la segunda audiencia se llevará a cabo el viernes 10 de octubre, a fin de reunir las pruebas suficientes para arrancar con el juicio.

El nombramiento que perdería Omar “N” en caso de ser culpable

Omar “N” podría perder el puesto de embajador del Mundial 2026 en caso de resultar culpable del delito de abuso sexual infantil agravado, así lo confirmó Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan. Cabe mencionar que Jalisco es una de las sedes de la justa internacional.