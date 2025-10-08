Quién es la esposa de Omar “N” y cuántos hijos tiene la leyenda de Chivas que está en la cárcel

Los más de 150 goles de Omar “N” con Chivas quedaron en el olvido después de que el pasado domingo se le detuviera presuntamente por abuso sexual infantil. El delantero del Rebaño fue arrestado por elementos de la Fiscalía del Estado en Zapopan, Jalisco. Poco se sabía de la vida privada del exgoleador. Hasta lo que se conoció, estaba casado con Pammela Olivares y tiene dos hijos reconocidos, con diferentes parejas.

Olivares, su pareja, no ha dado ningún comunicado o postura oficial sobre la situación del futbolista. Con Pamela se casó en 2012 y jamás quiso ser una figura pública para centrarse en su familia. Tienen un hijo llamado Liam Omar, nacido en 2015, quien también no está en el reflector de los medios. Actualmente, Omar se encuentra en Puente Grande, pues fue trasladado a dicho penal.

Fiscalía General de Jalisco Omar “N” supuestamente abusó de su hijastra cuando ella tenía 11 años, aunque esta versión aún no es oficial

En la relación con Pammela Olivares hay una menor que aparece en diversas fotos con ellos. La niña, al parecer, es hija de Olivares de una relación pasada. Aún no se confirma si es hija de Omar “N” o es hijastra del futbolista. En 2003 se casó con Claudia Verónica Hernández y tuvieron a Sherlyn, quien en algunas entrevistas ha declarado que no tiene mucha cercanía con su padre.

Omar “N” y sus múltiples acusaciones tras la detención

Tras la detención de Omar “N”, se han dado a conocer muchas noticias del exfutbolista. Hay una carpeta de investigación en la que se señala que la leyenda de Chivas abusó de una menor en varias ocasiones en los últimos meses. Tampoco dudan que dicho documento se vaya haciendo más grande tras diferentes acusaciones.

En las últimas horas, comenzó a circular en redes que tuvo una hija con una menor de 16 años cuando él tenía 22. También se dio a conocer que una adolescente de 17 años acusó a Omar de tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas desde 2019, cuando ella apenas tenía 11 años.

El secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora, confirmó que existen más denuncias en su contra, pero todas están bajo investigación.