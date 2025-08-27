OFICIAL: Santos presenta nuevo DT tras la derrota del fin de semana

Santos tiene nuevo entrenador. Luego de la derrota del fin de semana, el equipo ha presentado al nuevo estratega para revertir la racha negativa que atraviesan.

¿Quién es el nuevo DT de Santos?

Mediante redes sociales, Santos FC le dio la bienvenida a Juan Pablo Vojvoda, quien llega al banquillo del equipo de Brasil tras el partido perdido frente a Bahía en la Jornada 21 del Brasileirão Serie A.

En la presente campaña, el equipo en el que milita Neymar Jr se ubica en el lugar 15 de la tabla general. Es decir, se encuentran cerca de los puestos de descenso tras marcar un registro de seis victorias, tres empates y 11 derrotas. Antes de la llegada del nuevo entrenador, el equipo era comandado por Cleber Xavier, quien fue cesado el pasado 17 de agosto tras la goleada recibida en casa frente al Vasco da Gama, partido que se llevaron los visitantes por marcador de 6-0.

Que seja o início de uma grande história! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/cErKokRIqO — Santos FC (@SantosFC) August 26, 2025

“Es un orgullo para mí, para mi familia, para mi padre, que me habló mucho de Pelé. También es un orgullo trabajar en un club como el Santos. Sabemos que Santos es una marca global, sabemos que conoceremos su día a día durante los entrenamientos, pero desde la primera comunicación con Alexandre, a quien le agradezco, sentí algo especial con el Santos. No quiero hablar demasiado, no quiero vender algo que no es real...”, dijo Juan Pablo Vojvoda en conferencia de prensa previo a dirigir su primer entrenamiento.

Para la Fecha 22 del campeonato de Brasil, Santos FC se mide a Fluminense en Vila Belmiro, juego a disputarse el domingo 31 de agosto.

