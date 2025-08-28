ÚLTIMA HORA: Cruz Azul confirma BAJA cerca de la mitad del Apertura 2025

De cara a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul ha confirmado una baja en su plantilla. Cerca de cumplir con la primera mitad de la Fase de Liga, el equipo de La Noria dio a conocer una salida del plantel dirigido por Nicolás Larcamón.

Jugador de Cruz Azul es cedido a Mazatlán

Mediante redes sociales, el conjunto de La Máquina le dio las gracias a Mauro Zaleta, jugador de 23 años de edad que ahora va a formar parte de Mazatlán.

“Mauro Zaleta vivirá una nueva etapa en su carrera. Nuestro canterano jugará a préstamo con Mazatlán FC. ¡Te deseamos mucho éxito, Mauro!”, se lee en las cuentas de la escuadra Celeste.

“Realizó su formación futbolística con las Chivas de Guadalajara, también fue parte de los equipos de Tercera División: Tuxpan F.C., Papantla y Petroleros de Poza Rica.

“Actualmente llega procedente del equipo Cruz Azul del cual formó parte desde 2021, donde tuvo participación con las categorías inferiores y con el Primer Equipo”, se lee en el comunicado de los Cañoneros para darle la bienvenida a su nuevo refuerzo.

En Primera División, Mauro Zaleta tuvo actividad en cuatro partidos con Cruz Azul sumando 39 minutos de juego. En las categorías inferiores, el futbolista vio 41 encuentros con la Sub-21 y 58 partidos con la Sub-19 de La Máquina.

Durante la presente campaña, el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul marcha en tercer lugar de la tabla general con 14 puntos, resultado de cuatro victorias y dos empates. Junto al Club América, el equipo de La Noria se mantiene invicto luego de la Jornada 6 en la que la escuadra de Nicolás Larcamón venció a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario.

