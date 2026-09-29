Confirman la PEOR noticia para Bryan González; en esta FECHA volvería a jugar con Chivas

Las Chivas del Guadalajara han tenido que lidiar con una serie de lesiones de consideración que han impedido que Gabriel Milito tenga un plantel completo durante la mayoría de las jornadas, lo cual ha hecho que el club no demuestre su mejor potencial en el terreno de juego.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Un ejemplo de lo anterior es Bryan González, quien estuvo fuera durante varios partidos tras una lesión en la Leagues Cup y que, tras volver para los cotejos ante Pumas y América, se volvió a lesionar, lo cual sugiere una baja importante en este tramo final del torneo para Chivas.

¿Qué pasó con Bryan González en el juego ante el América?

Todo parece indicar que el Cotorro sufrió nuevas molestias ligadas a la última lesión que tuvo a inicios de torneo. De hecho, el lateral izquierdo, quien podría ser una alternativa para la Selección Mexicana, no pudo terminar el Clásico Nacional en donde Chivas igualó frente al América por 2-2.

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Se esperaba que su salida del Clásico fuera mera precaución para tenerlo listo para el fin de semana pasado; sin embargo, todo parece indicar que su lesión deberá tener más tiempo de recuperación, por lo que el jugador no estuvo presente en el duelo entre Chivas y Querétaro.

¿Cuándo volverá a jugar el Cotorro González con Chivas?

De acuerdo con información de Diego Yvey de ESPN, Bryan sufrió una lesión muscular en el juego frente al América, por lo que, además de perderse el partido ante Querétaro, podría estar de baja entre dos o tres semanas más a fin de recuperarse al cien por ciento de esta molestia.

De concretarse esta situación, el Cotorro no podrá estar en el duelo amistoso ante las Águilas en Estados Unidos y tampoco estaría listo para el Clásico Tapatío contra el Atlas, por lo que podría reaparecer y tener algunos minutos el 17 de octubre cuando Chivas enfrente a Tigres.