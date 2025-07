ÚLTIMA HORA: Chicharito es BAJA de Chivas para Leagues Cup

El ambiente en el campamento de Chivas no podría estar más tenso. A días del arranque de la Leagues Cup 2025, el club tapatío ha tomado una decisión contundente: Javier “Chicharito” Hernández no fue registrado para disputar el torneo binacional entre la Liga MX y la MLS. La ausencia del delantero no solo sorprende por su peso mediático, sino por el contexto que la rodea.

¿Cuál es la lesión de Chicharito Hernández?

Aunque oficialmente se ha informado que el jugador presenta una lesión en el sóleo izquierdo, lo cierto es que su exclusión coincide con una serie de sanciones internas impuestas por el club tras la polémica generada por los videos que publicó en redes sociales, donde cuestionaba el papel de la mujer en la sociedad. Las declaraciones del exjugador del Real Madrid generaron una ola de críticas que alcanzó incluso a figuras políticas.

Desde entonces, Chicharito ha sido separado del primer equipo, se le han retirado bonos económicos, y la directiva ha decidido no renovar su contrato para 2026. Además, no fue convocado para el duelo ante Atlético San Luis en la Jornada 3 del Apertura 2025, lo que refuerza la versión de que su situación va más allá de lo físico.

Gabriel Milito intenta cerrar el tema Chicharito

El técnico Gabriel Milito ha intentado cerrar el tema, asegurando que “es un asunto resuelto por el club” y que prefiere enfocarse en lo deportivo. Sin embargo, la ausencia de Hernández en la lista oficial de 30 jugadores para la Leagues Cup ha dejado claro que el castigo es real y que su futuro en el Rebaño Sagrado está en duda.

Mientras algunos sectores de la afición salen en su defensa, otros celebran la decisión del club como un acto de responsabilidad institucional. Lo que es innegable es que el caso Chicharito ha sacudido a Chivas en lo deportivo, lo mediático y lo ético.

La Leagues Cup arranca sin el máximo goleador de la Selección Mexicana. ¿Será este el principio del fin para Chicharito en Guadalajara? El silencio del club dice más que mil palabras.