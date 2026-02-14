ÚLTIMA HORA: Chivas confirma sensible baja para enfrentar al América en el Clásico Nacional del Clausura 2026

Este sábado 14 de febrero del 2026, a unas cuantas horas de que se dispute el Clásico Nacional, Chivas confirmó en sus redes sociales una sensible baja para enfrentar al América.

El Rebaño confirmó lo que se rumoreaba, Gabriel Milito no podrá contar con Luis Romo para enfrentar al equipo de Coapa. En la jornada 5, Romo salió del terreno de juego ante Mazatlán por una molestia en la pierna y el club informó hasta hoy que se trata de una lesión muscular en su muslo derecho que lo mantendrá fuera de las canchas.

"Luis Romo presenta una lesión muscular en el muslo derecho y su vuelta a la actividad estará sujeta a su evolución".

🇦🇹 ¡ELLOS SON LOS ELEGIDOS PARA LUCHAR POR EL TRIUNFO EN #ELCLÁSICODEMÉXICO! 🇲🇽 ¡CON USTEDES HASTA EL SILBATAZO FINAL! https://t.co/0D512311i5 — CHIVAS (@Chivas) February 14, 2026

Por el momento, no han dado a conocer el tiempo que tendrá de recuperación. Pero se podría perder la próxima jornada ante Cruz Azul en caso de tratarse de algo leve. Porque si es una lesión más grave, se podría perder varios encuentros.

La convocatoria de Chivas para enfrentar al América

Gabriel Milito busca seguir con el paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, es por eso que para enfrentarse ante el América, ha decidido convocar a sus mejores jugadores disponibles buscando competir al tu por tu, mantener su invicto y en el primer lugar de la tabla.



Raúl Rangel

Óscar Whalley

Richard Ledezma

Miguel Gómez

Miguel Tapias

Diego Campillo

José Castillo

Ángel Chávez

Rubén González

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Daniel Aguirre

Efraín Álvarez

Yael Padilla

Roberto Alvarado

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Armando González

Ángel Sepúlveda

Ricardo Marín

La hora exacta en la que inicia el Chivas vs América

El Chivas vs América se va a disputar en el Estadio Akron y el encuentro arranca en punto de las 21:12 horas tiempo del centro de México.