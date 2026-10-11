Santiago Sandoval confirma acercamientos de Europa; ¿cuánto dinero le dejaría su salida a Chivas?

Santiago Sandoval se ha convertido en una de las joyas más importantes y llamativas que las Chivas tienen en la actualidad, por lo que, por su edad, también está destinado a ser uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX y, en consecuencia, un prospecto para ir a Europa.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

De hecho, el canterano de 19 años de edad ya sabe lo que es vestir la casaca de la Selección Mexicana luego del llamado de Rafael Márquez en la última fecha FIFA. Por tal motivo, él mismo sabe que la posibilidad de salir de Chivas en este mercado de fichajes, o el siguiente, es elevada.

¿Santiago Sandoval confirmó que se irá de Chivas?

Fue a través de una charla con Claro Sports que Lluvia González, madre de Santiago Sandoval, confirmó que varias escuadras del viejo continente se han acercado a su hijo para buscar una posible salida de Chivas, esto considerando el enorme potencial que tiene.

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Lluvia, sin embargo, aseguró que no quiere distraer a su hijo con esta situación para que él pueda concentrarse en su participación en el Rebaño Sagrado, equipo del que no quiere salir hasta ser campeón para disfrutar de un título con el club que lo ayudó a ser profesional.

“Sí han habido acercamientos de varios equipos, pero todo se ha manejado con el representante. Ahorita, la verdad, es que no queremos distraer a Santiago con ese tema. Él se está enfocando en Chivas y en la Selección, y él dijo que quiere salir campeón con el Guadalajara”, explicó la madre de Santiago.

¿Cuánto dinero recibiría Chivas con la posible venta de Santiago Sandoval?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor de Santiago Sandoval asciende a los 6.5 millones de euros; es decir, poco más de 120 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, de concretarse su salida es posible que Chivas pida una cantidad más elevada por él.