Chivas: esto vale ahora Fidel Barajas tras confirmarse un nuevo préstamo en su carrera

Las sensaciones con el Club Deportivo Guadalajara son estables y buenas en general, todo esto generado en gran medida por los refuerzos que han llegado en los años recientes. Sin embargo, un caso bastante particular de los movimientos hechos por Chivas es el de Fidel Barajas. El mediocampista anunció un nuevo préstamo en su carrera y se habla de una seria devaluación de su precio. Así luce el presente del nacido en Sacramento.

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¿Cuánto vale en la actualidad Fidel Barajas?

El verano de 2024 causó bastante asombro que el Rebaño Sagrado desembolsara 4 millones de dólares por hacerse de una promesa mexiocamericana del Salt Lake City. Fidel Barajas era el nombre de un muchacho de 18 años habilidoso que se desempeñaba por las bandas. Sin embargo, en ese momento le prestaron al D.C. United, posteriormente al San Luis… y ahora al Monterey Bay de la segunda división de los Estados Unidos.

Ya con dos años en el equipo tapatío, el nacido en California ha perdido protagonismo en el equipo y también valor en su ficha como futbolista. Aunque todavía es joven (20), la ilusión se empieza a apagar para tenerle en cuenta como elemento importante… al menos en el Guadalajara. Como se indicó, su ficha se pagó en 4 millones en 2024 y hoy valdría 2 o un poco menos en la moneda estadounidense.

Este último préstamo luce todavía más preocupante pues se da en un contexto que no luce ideal para el futbolista. Aunque no hay detalles minuciosos en su caso, desde el principio se prefirió que siguiera su formación en equipos de primera división, en lugar de estar con las fuerzas básicas del equipo. Hoy tendría que jugar para el Tapatío, pero se eligieron los Estados Unidos en su segunda división.

¿Por qué Fidel Barajas no ha convencido a Gabriel Milito?

Tampoco se ha dicho mucho acerca de dicha situación, sin embargo lo que quedó claro con el estratega argentino es que no utiliza volantes por bandas por su esquema táctico. Entonces, pudiera ser que Fidel Barajas no se adaptó a cumplir con distintos roles o simplemente el técnico argentino no le vio cabida en el nivel que mostró con Chivas. Sin embargo, muchos aficionados esperan que pueda levantar su carrera y verle brillar en la institución tapatía, antes de que termine su vínculo profesional con el Guadalajara.