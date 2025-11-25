¡Como en 2006! El curioso dato que acerca a Chivas al título del Apertura 2025

Chivas continúa con su preparación para disputar los cuartos de final del torneo Apertura 2025 , mismo en donde se enfrentará a la Máquina de Cruz Azul en medio de un dato que curiosamente lo acerca al 2006, año en el que sumó su penúltimo campeonato a nivel nacional.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Para dar un poco de contexto, vale decir que Chivas superó la temporada regular luego de quedarse en el sexto lugar de la clasificación al ser el equipo con mejores resultados de los últimos seis duelos, mismos que le dieron la oportunidad de enfrentarse a los celestes en esta ronda.

¿Qué dato coloca a Chivas como favorito al título del Apertura 2025?

Por curioso que parezca, en estos cuartos de final solo uno de los juegos se disputará en jueves y domingo, mientras que los demás en miércoles y sábado. Lo llamativo de este hecho es que, la última vez que ocurrió lo anterior, fue en el Apertura 2006, torneo en el que Chivas se coronó campeón del futbol mexicano.

Otro factor interesante en este hecho es que, en aquella ocasión, Chivas también enfrentó a Cruz Azul en los cuartos de final, mientras que los demás juegos fueron Toluca vs Rayados, Pumas vs Pachuca y América vs Atlas. Rojiblancos y cementeros jugaron el 22 y 25 de noviembre, y el marcador final terminó 4-2 en favor de los de Verde Valle.

Posteriormente, Chivas enfrentó a un América al que venció por 2-0 en las semifinales, llegando así a la gran final en donde derrotó al Toluca por un global de 3-2. Un dato que llama más la atención es que estos dos equipos también se encuentran disputando la Liguilla, por lo que si supera a Cruz Azul se los podría encontrar en las fases posteriores.

¿Cuándo serán los cuartos de final entre Chivas y Cruz Azul?

El juego de ida, mismo que se llevará a cabo en el estadio Akron, está programado para iniciar este jueves 27 de noviembre en punto de las 20:06 horas. La vuelta, por su parte, se disputará en el Olímpico Universitario el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo centro de México.