Solo existen 35 en el mundo; ¿cuántos millones vale el reloj de Cristiano por ganar la Nations League?

Han pasado algunos meses desde que los integrantes de la Selección de Portugal, entre ellos Cristiano Ronaldo , recibieron un icónico reloj como parte de los obsequios por haber conseguido la última UEFA Nations League. ¿Te has preguntado a cuánto asciende este producto?

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Se sabe que, además del amor que siente por el futbol, Cristiano Ronaldo es un fanático de la moda, por lo que siempre busca lucir bien. Por ende, no es de extrañar que el reloj que recibió como regalo valga millones de pesos. ¿Quieres conocer el precio real de su nuevo “juguetito”?

¿Cuánto vale el reloj que le dieron a Cristiano Ronaldo?

Después de obtener la UEFA Nations League, tanto Cristiano Ronaldo como el resto de sus compañeros y cuerpo técnico recibieron un exclusivo reloj diseñado por la marca Jaboc&Co. De hecho, fue esta misma quien compartió una serie de fotografías a través de sus redes sociales.

Vale decir que solamente existen 35 relojes de este calibre en el mundo, pues solo se fabricaron para la entrega de los campeones europeos. cabe mencionar que este ya forma parte de la colección que Cristiano Ronaldo tiene en su hogar y, en su mayoría, cuenta con los colores de la bandera de Portugal.

Gracias a su correa de primera calidad, así como a las piedras preciosas y los detalles de transparencia que guarda en su parte trasera, distintos medios internacionales consideran que su valor ronda entre los 150 y los 200 mil euros; es decir, poco menos de 4 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Con la última anotación obtenida con el Al Nassr gracias a una soberbia y espectacular chilena, Cristiano Ronaldo suma un total de 953 goles en su carrera contando clubes y selección. Ante ello, está solamente a 48 tantos de superar la barrera de las 1000 dianas, algo que hasta hace unos años lucía completamente imposible.