Chivas de Guadalajara vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 3 de enero, partido del Clásico Tapatío de la Copa Pacífica de pretemporada rumbo al Clausura 2026; marcador online

Este sábado 3 de enero, Chivas y Atlas se enfrentan en una nueva edición del Clásico Tapatío, correspondiente a la Copa Pacífica 2026, un torneo de preparación que, pese a su carácter amistoso, adquiere un peso especial por la rivalidad histórica entre ambas instituciones.

El partido forma parte de un cuadrangular en el que también participan Leones Negros y Rayados de Monterrey. El formato establece este encuentro como una semifinal directa: el ganador avanzará a la Gran Final, programada para el domingo 4 de enero, en el mismo escenario.

Para Guadalajara, ahora dirigido por Gabriel Milito, el compromiso representa una prueba relevante en el proceso de pretemporada. Además de evaluar el funcionamiento colectivo, el cuerpo técnico utilizará el encuentro para observar el desempeño y la adaptación de los refuerzos que se integran al plantel para el Clausura 2026, en un contexto de mayor exigencia tras la reciente victoria en amistoso ante Irapuato.

Del lado del Atlas, el Clásico ofrece una oportunidad para afianzar su propuesta futbolística y medir el estado físico y táctico del equipo frente a su principal rival, en la recta final de la preparación previa al inicio del campeonato.

Te puede interesar: Estos son los equipos de la Liga BBVA MX con riesgo de pagar multa por cociente