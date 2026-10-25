¿Cuánto dinero recibiría Chivas si Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez salen en 2027?

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que Chivas deje ir a varios elementos de cara al siguiente torneo, mismos que no han sido lo esperado en este semestre y que ayudarían al club a tener el impacto económico que necesitan para dominar el mercado de transferencias siguiente.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Entre los elementos que suenan para salir de Chivas aparecen nombres como Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez, los cuales fueron valiosos para Gabriel Milito durante la temporada pasada en la que el club llegó a la ronda semifinal para, posteriormente, ser eliminado por Cruz Azul.

¿Por qué Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez podrían salir de Chivas?

De acuerdo con información del periodista César Huerta, la posibilidad de que tanto Brian Gutiérrez como Efraín Álvarez salgan pronto de Chivas es grande. Dicho esto, las razones detrás de estas posibles salidas son totalmente distintas en relación al contexto que viven ambos futbolistas.

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Citando a la fuente, Efraín se encuentra incómodo luego de no ser un elemento importante en el plantel actual de Chivas. Y si bien hasta el momento no ha solicitado su salida de la institución, dicha situación no se descarta, sobre todo, si las cosas se mantienen como hasta ahora.

La situación con Brian Gutiérrez es distinta, pues rumores en redes indican que uno de sus familiares vivió una situación delicada de seguridad al interior de la República Mexicana, hecho que haría que el mexicano replanteara la idea de mantenerse en el país o, bien, regresar a los Estados Unidos.

¿Cuánto dinero le dejaría a Chivas la venta de Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, la carta de Brian Gutiérrez tiene un valor de 6 millones de euros, mientras que la de Efraín Álvarez vale prácticamente la misma cantidad. Si ambos valores se respetan, Chivas podría llevarse 12 millones por ambos futbolistas, aunque esta situación aún no es segura.