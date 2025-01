¿Comienzan los problemas para el técnico de Chivas?

Las Chivas de Guadalajara sufrieron su primera derrota del torneo Clausura 2025 al caer 3-2 ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria. El estratega español Oscar García Junyent, analizó el encuentro y reconoció que su equipo no supo aprovechar las oportunidades que generó.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: El Turco Mohamed revela el momento en el que recibió la oferta del Toluca

Resumen: Necaxa 3-2 Chivas | Jornada 2, Clausura 2025

“Fue un partido muy parejo, con alternativas para ambos equipos. Lamentablemente, nos faltó contundencia en los momentos clave. Tuvimos la ventaja en el marcador, pero no pudimos mantenerla”, expresó el técnico español en conferencia de prensa.

García destacó el buen desempeño de su equipo en ciertos pasajes del encuentro, pero señaló que los errores individuales marcaron la diferencia. “El equipo mostró una buena actitud y generó varias ocasiones de gol, pero nos costó concretar. Los errores defensivos nos penalizaron y nos complicaron el partido”.



Óscar García señala que deben de aprender de los errores y mejorar

El entrenador rojiblanco también hizo énfasis en la importancia de aprender de los errores y mejorar de cara a los próximos compromisos. “Este tipo de derrotas son duras, pero también son oportunidades para crecer. Debemos analizar a fondo lo que hicimos mal y corregirlo. Tenemos un equipo con mucho talento y estoy seguro de que vamos a salir de esta situación”.

Sobre las ausencias de algunos jugadores importantes, Óscar García aseguró que no fueron determinantes en el resultado. “Las bajas siempre son sensibles, pero el equipo tiene una plantilla amplia y todos los jugadores están preparados para dar la cara. No buscamos excusas, simplemente no estuvimos finos en el día de hoy”. Aunque si mencionó sobre la ausencia de José Castillo, “Lógicamente, un jugador como Castillo se nota cuando no lo tienes, porque un problema que hemos tenido es nuestras bandas defendiendo sus bandas”

Te puede interesar: ¿Debutará Luka Romero con Cruz Azul? La incógnita que mantiene a la afición en suspenso

Por último, Óscar García envió un mensaje de tranquilidad a la afición rojiblanca. “Les pido paciencia y confianza. Sabemos que estamos trabajando duro para conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Vamos a seguir luchando hasta el final”.



Próximo partido de Chivas en el Torneo Clausura 2025

Chivas tendrá un difícil duelo en la Jornada 3 al enfrentar a los Tigres en la cancha del estadio Akron el próximo sábado 25 de enero a partir de las 19:05 horas.