Por esta razón Gabriel Milito, técnico de Chivas, suena para llegar al Independiente

La temporada de Chivas ha tenido muchos altibajos a lo largo de los últimos partidos, una situación que no sucedió en el torneo pasado en donde el Rebaño Sagrado, de la mano de Gabriel Milito, se mantuvo siempre entre los primeros tres lugares de la clasificación general.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Este bajón de nivel en el campo ha hecho que algunos aficionados comiencen a cuestionarse la permanencia del entrenador argentino para el siguiente torneo. Además, ahora ha saltado un rumor que indica que el técnico de Chivas podría ser buscado por el Independiente.

¿Gabriel Milito dejará Chivas para ser técnico del Independiente?

El Independiente es considerado uno de los equipos más grandes que existen en Argentina. De hecho, expertos lo colocan como el tercer cuadro más importante solo por debajo de Boca Juniors y River Plate, lo cual habla del impacto de este club en el plano continental.

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Bajo este contexto, el portal Rebaño Pasión aseguró que Sergio Aguero, una leyenda del futbol argentino, ha dado el visto bueno para el regreso de Gabriel Milito a Argentina para enrolarse en el Independiente, asegurando que existe interés en él y en otras personas en el sur del continente.

Cabe mencionar que el deseo del Kun no sugiere un vínculo forma o siquiera acercamientos entre Independiente y Chivas por Milito; sin embargo, llega en un momento en donde a Gabriel únicamente le restan algunos meses de contrato con la institución de Verde Valle.

¿A qué equipos se enfrentará Chivas en este cierre de torneo?

Después del duelo frente a Necaxa, a las Chivas del Guadalajara únicamente le restan cuatro partidos más de la temporada regular del Apertura 2026 antes del inicio de la Liguilla. En estos, el Rebaño Sagrado se enfrentará a cuadros como Rayados, Atlante, León y Cruz Azul.