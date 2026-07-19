Chivas de Guadalajara vs Toluca EN VIVO y GRATIS | ver resultado transmisión HOY sábado 18 de julio, jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, partido de Roberto Alvarado vs Alexis Vega por internet

Partidazo desde suelo tapatío entre el Club Deportivo Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 1 del Torneo Apertura 2026. El monarca de la Concacaf Champions Cup se verá las caras con los pupilos de Gabriel Milito en un juego de pronóstico reservado. Ojo con el Rebaño Sagrado tras las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, por otro lado, el cuadro choricero va con todo bajo el mando del eterno Antonio Mohamed.

Gran final del Mundial 2026 por TV Azteca Deportes

Será este domingo 19 de julio en punto de la 1 de la tarde cuando se dispute la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina desde el Estadio de Nueva York en un duelo de pronóstico reservado. Obviamente podrás disfrutar este choque de titanes TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con la mejor transmsión de todo el país comandada por Christian Martinoli y Luis García.