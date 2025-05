Chivas, ¿es momento de contratar extranjeros? Esto dicen los “expertos”

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no pasan por su mejor momento, apenas y pelean avanzar a la Liguilla, los aficionados critican a los duelos, los futbolistas no rinden igual como lo hacen en otros clubes y todo el equipo vive un caos, pero la pregunta que la mayoría de los aficionados y “expertos” se hacen es “¿necesita extranjeros?”.

Mucho se habla de que Chivas cambie su manera de ver el futbol y deje de jugar con puros mexicanos y mejor se enfoque a contratar extranjeros para tener un plantel más competitivo, pero no todos están de acuerdo y algunos de los aficionados han generado polémica en redes sociales con dicha pregunta.

“Muchos mexicanos no saben las normas que contienen la constitución mexicana, en esa ley establece quienes son mexicanos, por eso deben de estudiar o aprender las obligaciones y derecho que tenemos los mexicanos, antes de hablar, hay unos por ignorancia no sabemos que contiene esa ley soberana”, escribió Noel Cedillo, un aficionado.

Te puede interesar: Hasta qué grado de estudios tiene Alexis Vega y cuál fue su primer sueldo como futbolista

¿Por qué se fue Antonio Mohamed tan molesto del América cuando los dirigió?

Tener extranjeros es generar competencia

Otro fan llamado Tigre Toño, escribió: “en tu lugar queremos un aficionado extranjero, no sirves como aficionado”, por lo que la mayoría de los seguidores del Guadalajara no están deacuerdo en contratar futbolistas que no sean mexicanos.

Hoy en día todos los clubes del mundo compiten con talento internacional. Abrirse a extranjeros podría darle a Chivas una ventaja inmediata en calidad y resultados, ya que podría presionar a los mexicanos a elevar su nivel, como sucede en otros clubes grandes.

Si Chivas quiere reforzar ciertas posiciones y no hay mexicanos disponibles, se queda corto. Por eso, algunos piensan que romper la regla podría ser útil, pero defender la camiseta del Rebaño no es para cualquiera y el que juega en uno de los clubes más populares del país representa su historia y un escudo que a lo largo del tiempo se ha convertido en baluarte.