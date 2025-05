Hasta qué grado de estudios tiene Alexis Vega y cuál fue su primer sueldo como futbolista

El jugador referente en la actualidad del Toluca tiene nombre y apellido y se trata de Alexis Vega , quien tiene en estos momentos a su equipo muy cerca de ganar un título más en su historia y en quitarse un maleficio de 15 años sin poder levantar el título, pero el paso del delantero de los Diablos Rojos tuvo muchos altibajos, desde ser cepillado por Pumas, no triunfar en Chivas y dejar truncada su carrera en la universidad.

Alexis Vega es, sin duda, el mejor futbolista en la actualidad de la Liga MX, pero muy poca gente sabe que el delantero estuvo muy cerca de no jugar después de que los Pumas no le dieron la oportunidad y él decidió entrar a una universidad privada en la Ciudad de México e inscribirse a la cerrera de Turismo Internacional.

De ser rechazado por Pumas a ser el salvador del Toluca

El “9” de los Diablos Rojos declaró en entrevista con Pláticas Aldiente que después de que los Pumas no lo quisieron y le dieron las gracias, él pensó en dedicarse a todo menos al futbol, pues había quedado dolido de que los de la UNAM lo cepillaron pese a que desde los 10 años pertenecía al equipo.

Cuando estaba dispuesto a dedicarse al Turismo, Alexis Vega recibió un llamado de la Sub17 del Toluca y después de convencerse decidió acudir y hacer las pruebas, el visor en turno le vio aptitudes, quiso que se quedara y ahora es la máxima estrella del Toluca.

Alexis Vega y un primer sueldo de ensueño

La carrera de Alexis Vega tiene un ascenso importante y no sólo en lo profesional sino también en lo monetario, pues en una entrevista en el podcast de su compañero y amigo Jesús Angulo, reconoció que su primer sueldo fue de 15 mil pesos, pero que toco cambió cuando entró al banco y metió su tarjeta al cajero.

“Cuando nos dan descanso tenía tres quincenas y me iba a comprar algo, tengo 15 mil pesos, me voy a comprar playeras y unos pantalones, llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón 800, iba con un amigo y le digo, esta feria no es mía se equivocaron”, recordó.

Reconoció que con eso se compró un carro y se llevó a su familia y a su novia a comprarles lo que quisiera, pues marcó y la contadora del Toluca le dijo que ese era su sueldo después de los premios que la plantilla había ganado y lo que él hizo dentro del campo.