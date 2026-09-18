La paternidad de Chivas sobre Almada que pone en peligro al América

El Clásico Nacional del futbol mexicano finalmente ha llegado. Será este fin de semana cuando América y Chivas se vean las caras en el duelo más interesante de la temporada regular, mismo que medirá por primera vez a Guillermo Almada frente a Gabriel Milto.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

América llega a este partido luego de perder su invicto en la temporada tras el 4-3 sufrido a manos de Cruz Azul. Por su parte, Chivas arriba como el segundo lugar de la clasificación general después de golear a los Pumas de la UNAM, en la cancha del Akron, por 3-0.

¿Chivas tiene una paternidad sobre Almada, técnico del América?

Las curiosidades respecto a este partido están a la orden del día y, sin duda, una de las más interesantes tiene que ver con Guillermo Almada, entrenador del Club América que no ha tenido la mejor de las suertes en los últimos duelos en los que ha enfrentado al Rebaño Sagrado.

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Y es que, si bien Guillermo Almada suma cuatro triunfos en los 12 encuentros que tiene enfrentando a Chivas, la realidad es que el charrúa registra seis enfrentamientos sin vencer al Guadalajara. Además, en los tres últimos el resultado fue adverso para el técnico del América.

La última vez que Guillermo Almada derrotó a Chivas fue el 16 de enero del 2022, cuando Pachuca venció al Rebaño por 2-1. A partir de ahí, el uruguayo se ha enfrentado al Guadalajara en seis ocasiones (todas ellas con los Tuzos) registrando tres derrotas consecutivas y tres empates más.

¿Almada tiene sorpresas para el Clásico Nacional entre América y Chivas?

Se espera que, para este enfrentamiento, Guillermo Almada haga uso de algunos de sus refuerzos como Miguel Borja, quien sería el reemplazo de Henry Martín en el eje de ataque. Además, se vislumbra el debut de elementos como Carlos Álvarez, Santiago Bueno y Santiago Ramos.