Chivas podría PERDER hasta 6 FUTBOLISTAS a unos días para el inicio de la Liguilla; ¿quiénes son y por qué?

Tuvieron que pasar varias semanas para que Gabriel Milito, técnico de las Chivas del Guadalajara, contara con plantel completo, un hecho que llega en el mejor momento para el club dado que estamos a unas semanas para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A diferencia de lo que ocurrió en el torneo anterior en donde Chivas tuvo que jugar la Liguilla con varias ausencias, para esta temporada el Rebaño Sagrado podrá contar con todos sus elementos; sin embargo, esto no exime que el Guadalajara pierda a varios de ellos a días para la fiesta grande del futbol mexicano.

¿Qué elementos podría perder Chivas a días para la Liguilla?

Como sabes, la Liga BBVA MX tendrá un parón de actividades entre la Jornada 16 y 17 del torneo Apertura 2026 dado que en estos días se jugará la última fecha FIFA del año, misma en donde la Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.

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Este contexto es importante pues, desde hace más de un año, Chivas ha sido la base de la Selección Mexicana, un hecho que se reflejó en la Copa Mundial de México y en la última fecha FIFA disputada hace unas semanas, por lo que no se descarta que esto vuelva a ocurrir.

¿Qué jugadores de Chivas podrían ser convocados a la Selección Mexicana?

A unos días para el inicio de la Liguilla del futbol mexicano, Chivas podría perder a los mismos elementos que fueron convocados por la Selección Nacional de Rafael Márquez en la última fecha FIFA, siendo estos Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Roberto Alvarado.

Cabe mencionar que todos estos elementos volverían para disputar la Jornada 17 en donde Chivas enfrentará a Cruz Azul; sin embargo, en Verde Valle esperan que ninguno de sus futbolistas llegue “tocado” o lesionado, esto a la espera de conocer la convocatoria final de Márquez.