Discusión entre Diego Campillo y Oso González OBLIGA a Chivas a actuar; ¿qué decisión tomó?

El fin de semana pasado se llevó a cabo un duelo bastante interesante en la Liga BBVA MX en donde las Chivas, en calidad de visitante, lograron un triunfo de oro luego de vencer a Rayados de Monterrey por 1-0, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026.

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Sin embargo, más allá del resultado lo que llamó la atención fue el fuerte altercado que hubo entre Rubén González y Diego Campillo después del 1-1 de parte de los locales, mismo que a la postre terminó por anularse. Ahora bien, ¿qué hizo Chivas para calmar las aguas en esta situación?

¿Cuál fue el comunicado de Chivas a la situación entre Rubén González y Diego Campillo?

Fue durante la parte complementaria que Diego Campillo y Rubén González tuvieron una fuerte discusión en el terreno de juego luego del empate momentáneo de Rayados, pues ambos se culparon mutuamente de la anotación de Rossi que, segundos después, tuvo que ser anulada.

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Ante esta situación, fueron muchos los fanáticos rojiblancos quienes se preguntaron qué ocurrió con sus dos futbolistas al término del encuentro. Por tal motivo, la cuenta oficial de Chivas decidió compartir una imagen que termina con cualquier especulación de enemistad entre ambos elementos.

Y es que, tan solo días después de lo sucedido, el X de Chivas lanzó una imagen con sus dos protagonistas sonriendo y abrazados a la espera de una nueva rutina de entrenamiento, motivo por el cual los comentarios tras lo sucedido terminaron por desvanecerse en las redes.

¿Diego Campillo y Rubén González serán titulares en el próximo juego de Chivas?

El siguiente partido de las Chivas del Guadalajara será este sábado cuando reciban al Atlante en la cancha del Akron en punto de las 19:07 horas. Si todo ocurre como se espera, tanto Diego Campillo como Rubén González volverán a la acción desde el cuadro titular de Gabriel Milito.