Fue rechazado por Milito en la pretemporada, hoy sería la SOLUCIÓN de Chivas en la Liguilla

Las Chivas del Guadalajara se preparan para disputar la parte final del torneo regular con miras a lo que será la Liguilla del futbol mexicano, misma en la que Gabriel Milito finalmente tendrá que dar un paso al frente luego de quedar eliminado en las últimas dos ediciones.

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Para ello, el técnico argentino entiende que el apartado ofensivo debe funcionar de la mejor manera posible. Y aunque en el ataque Chivas tiene a elementos como Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, Gabriel Milito podría apelar a otro jugador que, dicho sea de paso, lo vio en la pretemporada pasada.

¿Qué jugador podría ser la sorpresa de Chivas en la Liguilla?

Como sabes, Chivas ha tomado la decisión de decirle adiós a varios elementos al ataque en los últimos meses destacando nombres como Javier Hernández, Teun Wilke y Sergio Aguayo, mismos que, pese a las oportunidades otorgadas, nunca pudieron destacar.

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En función a ello, existe un elemento que actualmente está registrado en el Tapatío pero que, sin embargo, ha comenzado a llamar la atención. Su nombre es Vladimir Moragrega, y hoy en día tiene uno de los mejores promedios goleadores al hacerse presente en el marcador prácticamente cada 90 minutos.

Vladimir formó parte de la última pretemporada de Chivas mientras algunos seleccionados disputaban la Copa del Mundo; sin embargo, no terminó por convencer a Milito. Hoy, la situación puede ser distinta debido al promedio goleador que tiene, el cual podría ser suficiente para ser el tercer delantero del club desde ahora.

¿Qué partidos le restan a Chivas en el Apertura 2026?

Una vez superado el duelo ante los Tigres de la UANL, las Chivas se preparan para disputar los últimos cinco compromisos que tendrá en el torneo regular del Apertura 2026. En estos, el Rebaño Sagrado deberá enfrentar a instituciones como Necaxa, Rayados, Atlante, León y Cruz Azul.