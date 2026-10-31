Rayados pagaría muchísimo dinero a Chivas en los próximos meses; esta es la razón

El mercado de fichajes invernal dentro de la Liga BBVA MX está cada vez más cerca y, si bien varios equipos se mantienen con vida en este torneo, algunos ya están planeando lo que será la siguiente temporada. Y dos ejemplos claros de lo anterior son los Rayados de Monterrey y las Chivas del Guadalajara.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar del millonario gasto que los de la Sultana del Norte realizaron en el mercado de transferencias pasado, la realidad es que hasta ahora no han concretado los resultados que tenían en mente. Bajo este contexto, el club tendría en mente hacerse de una figura de Chivas.

¿Qué jugador de Chivas haría que Rayados pague millones al Rebaño por él?

De acuerdo con información del portal El Futbolero, el equipo de Matías Almeyda tendría en mente el fichaje de Brian Gutiérrez de Chivas para la próxima temporada. De hecho, la fuente sostiene que el mediocampista fue buscado por La Pandilla incluso antes de que llegara al Rebaño.

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El portal en turno señala que el club de la Sultana tendría en mente desembolsar una cifra cercana a los diez millones de dólares por Brian Gutiérrez, quien tras destacar en Chivas durante el torneo pasado logró colarse en la lista de la Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Cabe mencionar que esta información no cuenta con alguna fuente verídica dentro de Chivas o Rayados, por lo que es un rumor más que llegará en estos días rumbo al mercado de fichajes, el cual se espera sea uno de los más interesantes que el futbol mexicano ha tenido en los últimos años.

¿Cuáles son los números de Brian Gutiérrez en Chivas?

Brian llegó a Chivas a inicios de este 2026, por lo que está cerca de cumplir su primer año en la institución después de brillar en el Chicago Fire. Hasta el momento, el mediocampista mexicnoamericano registra dos anotaciones y cuatro pases a gol en poco más de 1,650 minutos con el club.