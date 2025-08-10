Chivas lo rescató, tras ser rechazado por el Pachuca y ahora es toda una joya

Chivas está necesitado de buenos jugadores y debe de aprovechar si algunos otros equipos rechazan a sus joyas como pasó con Sergio Aguayo, quien pintaba para ser una estrella del Pachuca, pero que con el buen momento de Salomón Rondón fue relegado y el Rebaño lo rescató y actualmente milita en el Tapatío.

Sergio Aguayo ya entrenaba en el primer equipo del Pachuca y llegaba a tener minutos, pues jugó la Copa Intercontinental, pero posteriormente Guillermo Almada no hizo a un lado y Gabriel Milito ya lo sigue de cerca.

Chivas Chivas suma 8 partidos sin ganar en todas las ediciones en las que ha participado en la Leagues Cup

Aguayo se empieza a ganar las miradas de Milito en Chivas

El timonel argentino de las Chivas decidió llevarlo a la Leagues Cup y aunque no tuvo minutos regresó para jugar con el Tapatío y ya marcó su primer doblete, algo importante por si el Rebaño necesita tener un delantero con ritmo, pues ni Alan Pulido ni Javier Hernández han podido recuperar su nivel.

La competencia de Aguayo en el primer equipo de Chivas es Armando González, mejor conocido como “La Hormiga”, quien no es titular, pero siempre que entra de cambio le da buenos resultados a Gabriel Milito.

Recientemente, las Chivas solamente acumulan tres puntos, producto de un triunfo y una derrota, pues hay que recordar que el cuadro dirigido por Milito no tuvo su primer encuentro ante los Tigres, pues su campo tuvo algunas mejoras y decidieron reprogramarlo para el 17 de septiembre.

Gabriel Milito le empieza a cambiar la cara a sus Chivas

Poco a poco Gabriel Milito le comienza a encontrar acomodo a sus jugadores y cómo sacar el mejor nivel de cada uno, por lo que la afición comienza a ilusionarse con un equipo, que si bien no luce como el mejor de la Liga MX, sí logra dar una cara distinta a la de los últimos años.

Lo importante que tienen las Chivas es que si un jugador del Tapatío le llena los ojos a Milito, en cualquier momento lo pueden subir al primer equipo y probarlo para potencializar cualquier área del campo.