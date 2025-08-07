Regresó a Chivas hace un mes y nadie puede creer lo que dijo de Gabriel Milito

Chivas aún no termina de despegar en la Liga BBVA MX y, además, se convirtió en uno de los equipos grandes eliminados de la Leagues Cup 2025 de forma tempranera. Gran parte de la responsabilidad recae sobre Gabriel Milito, quien ha empezado a recibir críticas por parte de la afición y también de la prensa. Sin embargo, fue José Castillo el jugador del Rebaño que salió a respaldar al director técnico argentino.

“De nuestra parte no existe ningún tipo de duda con respecto a lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, lo que queremos y lo que creemos”, fue lo que declaró el lateral izquierdo para Chivas TV. Castillo es consciente de la falta de triunfos en el Rebaño, pero está seguro de que el camino es el correcto con Milito como entrenador. Por otro lado, Chivas deberá estar pendiente de Evander en su próximo compromiso de la Leagues Cup .

Mexsport José Castillo respaldó a Gabriel Milito en Chivas

Por otro lado, el ex Pachuca aseguró que tanto él como la plantilla tapatía confían plenamente en que los buenos resultados comenzarán a llegar, a raíz del del buen trabajo que están realizando durante los entrenos junto con Milito. Cabe destacar que Castillo regresó a Chivas hace un mes, luego de haber sido prestado al cuadro hidalguense para disputar el Mundial de Clubes 2025 donde los Tuzos quedaron eliminados en grupos.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre el presente de Chivas?

Previo al choque ante Cincinnati FC por la Leagues Cup 2025, Milito pasó por conferencia de prensa y realizó un balance de cómo atraviesa su equipo este momento: “Sé que tengo que transitar estos partidos con el dolor de no haber podido ganar y no habernos podido meter en donde queríamos, pero también sé que la competencia es difícil”, expresó el entrenador argentino.

Sin embargo, al igual que Castillo, Milito cree que el camino es el correcto y que los resultados favorables llegarán en cuestión de tiempo. Por otro lado, el argentino dejó entrever que, si bien el resultado es importante, lo que más le importa es que Chivas juegue un buen futbol, centrándose en el joven proceso.

¿Cuál es el balance de Gabriel Milito en Chivas hasta ahora?

El estratega sudamericano dirigió cuatro partidos oficiales desde su llegada al Rebaño. En la Leagues Cup 2025, Chivas acumula una derrota y un empate. Mientras que por otro lado, en la Liga BBVA MX, los tapatíos suman una derrota en su debut (ante Club León) y una victoria (4-3 ante Atlético San Luis). En resumen, Milito suma 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate con Chivas hasta el momento.