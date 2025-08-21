Sorpresivas bajas de último minuto en Chivas, previo al duelo con Xolos de Tijuana

Chivas se prepara para un duelo de alta tensión este viernes contra los Xolos de Tijuana en la jornada 6 de la Liga BBVA MX , un partido crucial para calmar las aguas tras un inicio de torneo turbulento con tres derrotas en cuatro partidos. Sin embargo, el equipo de Gabriel Milito enfrentará este juego con dos sorpresivas bajas de último momento: José Castillo y Alan Pulido.

Te puede interesar: ¡BORRADO! ‘Chicharito’ es BAJA de Chivas con Gabriel Milito como DT

La noticia de la ausencia de Castillo representa un duro golpe para la zaga rojiblanca. El defensa, quien se había consolidado como titular indiscutible en los cuatro compromisos de Liga BBVA MX disputados hasta ahora, sufrió una lesión muscular en el reciente encuentro frente a los Bravos de Juárez. Su baja es significativa, ya que se había desempeñado como central por izquierda, una posición clave en el esquema de Milito.

¡VAYA CALENDARIO DE CHIVAS! 5 partidos bravísimos para Guadalajara | Los Protagonistas

Los nombres que aparecen como posibles reemplazos

Ante su ausencia, el principal candidato para cubrir su lugar es Miguel Tapias, un jugador que había sido titular durante la pretemporada pero que también sufrió una lesión muscular en el penúltimo partido de preparación ante Necaxa, lo que lo alejó de la titularidad en el arranque del torneo. Se espera que Castillo esté en duda para el siguiente encuentro contra Cruz Azul, dependiendo de su evolución.

Alan Pulido, otra baja sensible para Milito

Por otro lado, la baja de Alan Pulido, aunque por prevención, es un factor a considerar. El delantero, que atraviesa una racha de 15 partidos oficiales sin anotar, ha sufrido molestias musculares en los últimos días y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. Pulido perdió la titularidad en los últimos tres partidos (incluyendo la Leagues Cup) a manos de Armando González, por lo que su ausencia no modifica el ataque titular. No obstante, la situación abre la puerta a una nueva oportunidad para la “Hormiga” González o, incluso, a la posibilidad de que Milito apueste por Cade Cowell en la punta. A diferencia de Castillo, se espera que Pulido pueda estar de regreso para la próxima semana.

Estas dos ausencias se suman a las bajas ya conocidas de Omar Govea y Javier Hernández, quienes se encuentran en la fase final de su recuperación tras lesiones sufridas en las semanas previas.

Te puede interesar: Lo rechazaron de Pumas, traicionó a su viejo equipo y hoy vive un calvario fuera de México