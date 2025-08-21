Lo rechazaron de Pumas, traicionó a su viejo equipo y hoy vive un calvario fuera de México

Los Pumas de la UNAM de la mano de Efraín Juárez realizaron una importante limpia en todo el plantel. Uno de los futbolistas que ya no entraban en planes del entrenador era Ignacio Pussetto, quien se fue mal de la institución y hasta habló del trato que el timonel tenía con los jugadores. Pese a las importantes bajas también han existido altas y unas de esas son las de JJ Macías y Alan Medina, quienes el miércoles pasado fueron presentados como felinos.

Ignacio Pussetto fue una grandiosa moneda de cambio para los Pumas. El futbolista llegó a Independiente y, para muchos, cometió traición al equipo de sus amores (Huracán). Los Universitarios decidieron enviarlo a Avellaneda para que así pudiera llegar Álvaro Angulo. Actualmente, el mediocampista argentino solamente ha jugado cinco partidos y vivió la terrible pelea campal entre aficionados de Independiente y la U de Chile, en la que hubo más de 20 lesionados y aun no se reportan fallecidos. Sin dudas, un calvario.

MEXSPORT

“En ese momento sí, la pasé muy mal; llegué a casa con mi esposa y estuve muy mal y lloré. Me costó entender el por qué de la decisión. Sorprendido, porque pasé de ser titular en la pretemporada y de un día para otro, estar separado del plantel”, reconoció el futbolista en una entrevista antes de viajar a Argentina para reportar con su nuevo club. Hoy la pasa mal por lo vivido entre Independiente y U. de Chile en la Copa Sudamericana 2025 (violencia en las gradas). No jugó, pero lo vio desde el banco de relevos.

También te puede interesar:



Ignacio Pussetto y el lamentable momento que vivió con los Pumas

Ignacio Pussetto fue muy sinceró y no se guardó nada. Aseguró que la directiva de los Pumas se comportó mal con él y que ni siquiera lo dejaron entrenar. Dijo que intentó hablar con el entrenador y con las personas que lo llevaron al equipo, pero que jamás pudo tener un acercamiento.

“Se han comportado mal, no me dejaron salir a campo, me han dejado solo hacer gimnasio cuando el campo estaba disponible. La verdad es que se han comportado muy mal. Para mí, lo fundamental fueron las maneras, se pudo haber resuelto en mucho menos tiempo si ellos lo hacían de otra manera”, añadió el nuevo jugador de Independiente previo a salir de los Pumas.

Independiente y U de Chile: la tendencia es que serán eliminados



De acuerdo a lo que averiguó Olé, Conmebol será firme con respecto a la decisión post barbarie. pic.twitter.com/GbBHC8n1Gp — Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025

En enero de 2024, para el torneo Clausura 2024, llegó Ignacio Pussetto al balompié mexicano y se enroló con los Pumas de la UNAM. El argentino pintaba para tener grandes torneos vistiendo la de los Universitarios, pero al final en 40 partidos solamente pudo marcar nueve goles y puso tres asistencias. Tuvo algunos destellos en ciertos partidos que tampoco fueron tan trascendentes.