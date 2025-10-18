Chivas vs Mazatlán: alineaciones del partido en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Chivas recibe esta noche de sábado al equipo de Mazatlán, un partido de la Jornada 13 que reanuda el torneo para estas escuadras tras la fecha FIFA, pausa que sirvió para pensar en nuevas estrategias o consolidar las previamente trabajadas.

Chivas abre las puertas del Estadio Akron y su entrenador Gabriel Milito pondrá en la cancha a lo mejor que tiene a la mano, apuntando que ha recuperado a jugadores que habían estado lesionados, destacando Roberto Piojo Alvarado pieza fundamental en este esquema.

Robert Dante Siboldi, timonel del cuadro de Mazatlán, también se lanza al Akron con sus mejores hombres ya anunciados para hacerle frente al conjunto tapatío.

¿Cómo llegan Chivas y Mazatlán para el juego de la fecha 13 del torneo?

Chivas salta a su cancha en el noveno sitio, en zona de Play In y un empujón a estas alturas los podría colocar en Liguilla directa. Los tapatíos han ganados cinco juegos y han empatado dos, y han perdido en cinco ocasiones.

Destaca en la convocatoria el retorno de Piojo Alvarado, Erick Gutiérrez y Javier Hernández.

Por los cañoneros, están en el décimo cuarto escalón con 11 puntos, luego de dos victorias, cinco empates y cinco descalabros.

Le han competido a varios equipos, pero siguen intentando sumar de a tres para hacer un torneo más interesante y que los pueda clavar en Play In.

Las alineaciones del Chivas vs Mazatlán de la Jornada 13 de la Liga MX

Chivas

1.- José Rangel

5.- Bryan González

19.- Diego Campillo

21.- José Castillo

6.- Omar Govea

10.- Efraín Álvarez

17.- Luis Romo

28.- Fernando González

37.- Richard Ledezma

226.- Santiago Sandoval

34.- Armando González

Mazatlán

1.- Ricardo Gutiérrez

5.- Facundo Almada

6.- Roberto Meras

14.- Mauro Zaleta

15.- Bryan Colula

16.- José Esquivel

7.- Luiz Teodora

90.- Fabio Gomes

199.- Iván González

26.- Ángel Leyva