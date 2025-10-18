Chivas vs Mazatlán: alineaciones del partido en la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Chivas mide fuerzas en contra de Mazatlán en casa; el torneo se reanuda y buscan cerrar con todo los equipos en el Apertura 2025 de la Liga MX.
Chivas recibe esta noche de sábado al equipo de Mazatlán, un partido de la Jornada 13 que reanuda el torneo para estas escuadras tras la fecha FIFA, pausa que sirvió para pensar en nuevas estrategias o consolidar las previamente trabajadas.
Chivas abre las puertas del Estadio Akron y su entrenador Gabriel Milito pondrá en la cancha a lo mejor que tiene a la mano, apuntando que ha recuperado a jugadores que habían estado lesionados, destacando Roberto Piojo Alvarado pieza fundamental en este esquema.
Te podría interesar: Vuelan los boletos del Mundial del 2026, anuncia la FIFA en un comunicado a 8 meses de iniciar la Copa del Mundo
Robert Dante Siboldi, timonel del cuadro de Mazatlán, también se lanza al Akron con sus mejores hombres ya anunciados para hacerle frente al conjunto tapatío.
¿Cómo llegan Chivas y Mazatlán para el juego de la fecha 13 del torneo?
Chivas salta a su cancha en el noveno sitio, en zona de Play In y un empujón a estas alturas los podría colocar en Liguilla directa. Los tapatíos han ganados cinco juegos y han empatado dos, y han perdido en cinco ocasiones.
Te podría interesar: El equipo que quiere a Hugo Camberos y ya habría lanzado una oferta de Chivas
Destaca en la convocatoria el retorno de Piojo Alvarado, Erick Gutiérrez y Javier Hernández.
Por los cañoneros, están en el décimo cuarto escalón con 11 puntos, luego de dos victorias, cinco empates y cinco descalabros.
Le han competido a varios equipos, pero siguen intentando sumar de a tres para hacer un torneo más interesante y que los pueda clavar en Play In.
Te podría interesar: Pumas y América lucharían por firmar a un campeón con el Bayern Munich y Juventus
Las alineaciones del Chivas vs Mazatlán de la Jornada 13 de la Liga MX
Chivas
1.- José Rangel
5.- Bryan González
19.- Diego Campillo
21.- José Castillo
6.- Omar Govea
10.- Efraín Álvarez
17.- Luis Romo
28.- Fernando González
37.- Richard Ledezma
226.- Santiago Sandoval
34.- Armando González
Mazatlán
1.- Ricardo Gutiérrez
5.- Facundo Almada
6.- Roberto Meras
14.- Mauro Zaleta
15.- Bryan Colula
16.- José Esquivel
7.- Luiz Teodora
90.- Fabio Gomes
199.- Iván González
26.- Ángel Leyva
¿Ustedes ya traen puesta la Rojiblanca? 👀— CHIVAS (@Chivas) October 18, 2025
Quiero pura foto en los comentarios y le doy RT a las fotos más 🔝 ❤️🤍 pic.twitter.com/amve3MAalz