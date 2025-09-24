Chivas vs Necaxa: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Partido de mucha importancia se celebra este martes en el Estadio Akron, de Jalisco, cuando las Chivas de Milito se enfrenten ante el Necaxa de Fernando Gago, entrenador que tiene un oscuro pasado con los rojiblancos.

Los estrategas mandan a la cancha a lo mejor que tienen a la mano, buscando trascender en el juego de la Jornada 10, que además es fecha doble en el Apertura 2025.

Chivas, sufren golpe al perder a jugadores importantes

🇦🇹 ¡ESTE ES EL XI DEL GUADALAJARA QUE LUCHARÁ POR EL TRIUNFO EN CASA! 🏟️



🗣️ ¡CON USTEDES HASTA EL SILBATAZO FINAL, REBAÑO! 🐐#ApuestaPorElRebaño en @calientesports 🔥👉🏻 https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/skWw1fadwt — CHIVAS (@Chivas) September 24, 2025

Chivas pierde jugadores al mayoreo

Si las Chivas no han corrido con buena suerte este torneo, ahora tienen seis bajas para enfrentar a los hidrocálidos, cuatro de estos por lesión.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado , Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre “continúan con sus respectivos procesos de recuperación”, acotó un comunicado de las Chivas.

Agregaron que Hugo Camberos y Yael Padilla “están en la concentración con la Selección Mexicana Sub 20 que disputará la Copa del Mundo de la categoría”.

Para echarle más sal a la herida, el veterano ex Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla Javier Chicharito Hernández salió resentido del partido contra Toluca y no fue convocado.

Ante esa situación, Milito podría debutar jugadores y destaca Samir Inda un canterano del que se hablan buenas cosas.

¡Por los tres puntos! 💪

Te compartimos el XI inicial de los Rayos para el #CHIvsNEC...#FuerzaRayos ⚡ @playdoitmexico pic.twitter.com/js8GVGUmWm — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 24, 2025

Retorna Fernando Gago a la casa de Chivas

El entrenador de las Chivas, Fernando Gago, regresa este día martes 23 de septiembre a la que fue su casa el año pasado , cuando se fue por la puerta de atrás al considerar una propuesta de Boca Juniors cuando el torneo estaba en marcha, lo que le dejó muchas críticas. Además el proyecto de Boca Juniors no prosperó y estando desempleado Necaxa lo buscó para hacerlo su entrenador lo que aumentó la polémica.

Gago en su presentación con Necaxa fue cuestionado ante esos temas, y quiso mencionar que no actuó mal y que todas las partes involucradas y los propios equipos saben la versión real de esos movimientos, por lo que llegaba sin temores a dirigir de nuevo en Liga MX.

Ahora volverá al Akron, donde tal vez la afición de Chivas levante la voz.

Fernando Gago regresa a Guadalajara para volverse a ver las caras ante Chivas.

Las alineaciones oficiales del Chivas vs Necaxa de la Jornada 10 en LIGA MX

Chivas – DT: Gabriel Milito

Portero: Raúl Rangel

Defensa: Richard Ledezma, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias y Bryan González

Medio campo: Luis Romo, Omar Govea y Efraín Álvarez

Delantera: Santiago Sandoval y Armando González

Necaxa – DT: Fernando Gago

Portero: Ezequiel Unsain

Defensa: Cristian Calderón, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Kevin Rosero

Medio campo: Diego de Buen, José Rodríguez, Pavel Pérez y Raúl Sánchez

Delantera: Agustín Palavecino y Tomás Badaloni

Chivas y el posible cambio de su marca en los uniformes

Al partido de Liga MX de la Jornada 10, además llega Chivas con el rumor de que dejarán pronto la marca que los viste en la actualidad, para que próximamente migre a la marca de la palomita. Aunque de momento es solo una versión de prensa, las aficiones se han ilusionado, al igual que la de Pumas y Cruz Azul, que también podrían tener modificaciones.