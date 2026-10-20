HORA EXACTA para ver Chivas vs Necaxa por la Jornada 13 del Apertura 2026; clima y cómo llegar al Estadio AKRON en transporte público

Chivas recibirá a Necaxa este martes 20 de octubre a las 18:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio AKRON de Zapopan, Jalisco. El encuentro corresponde a la Jornada 13 del Apertura 2026.

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Para los aficionados que asistirán al estadio, el pronóstico anticipa una tarde agradable, con temperaturas cercanas a los 25 grados al inicio del encuentro y pocas posibilidades de lluvia.

El Guadalajara llega después de empatar 1-1 frente a Tigres, mientras que Necaxa necesita sumar puntos para mejorar su situación en la clasificación. Los rojiblancos, además, buscan extender su racha de siete partidos sin perder contra los Rayos.

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¿Cómo estará el clima durante Chivas vs Necaxa en el Estadio AKRON?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para Zapopan, este martes se esperan temperaturas máximas cercanas a los 29 grados, aunque el ambiente será más fresco conforme avance la tarde.

Alrededor de las 18:00 horas se pronostican aproximadamente 25 grados, mientras que hacia las 20:00 horas la temperatura podría descender hasta los 22 grados.

La probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se anticipan precipitaciones importantes durante el partido.

Sin embargo, conviene llevar una chamarra ligera para el regreso a casa.

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¿Cómo llegar al Estadio AKRON en transporte público?

Una alternativa es utilizar Mi Macro Periférico y conectar con la ruta C138 Vía 1, que tiene transferencia en las estaciones Chapalita Inn y San Juan de Ocotán.

También existen otras opciones de transporte:

-Ruta 629 B: permite descender en el cruce de avenida Vallarta y Aviación.

-SiTren Línea 1: también conecta con el cruce de Vallarta y Aviación.

-Ruta 51 D: tiene parada en avenida Guadalupe y bulevar Las Torres.

Estas alternaticas aparecen en la guía oficial del Estadio AKRON.

Por otra parte, se recomienda salir con anticipación, verificar los horarios de regreso y considerar tiempo adicional para caminar desde las paradas hasta los accesos del inmueble, especialmente por tratarse de un partido entre semana.