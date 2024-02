Chivas vs Pumas, alineaciones confirmadas | Jornada 8, Clausura 2024

Este sábado 24 de febrero del 2024, sigue la actividad de la jornada ocho del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con tres partidos aún por disputarse. El primer encuentro del día fue el de León vs Atlético de San Luis que inició en punto de las 17 horas (tiempo del centro de México).

Al terminar hay dos partidos que se disputarán al mismo tiempo. Se trata del Tigres vs Atlas y del Chivas vs Pumas que inician aproximadamente a las 19 horas. Por último, se disputa el América vs Cruz Azul en punto de las 21:10 horas.

El fracaso del Toluca en el torneo de Concacaf | En Caliente

Te puede interesar: Lolo Faraveli confiesa que desde niño soñaba con jugar partidos como el América vs Cruz Azul

Uno de los partidos más llamativos es el de Chivas vs Pumas. El juego se va a disputar en el Estadio Akron.

El conjunto de Chivas llega en el noveno lugar de la tabla con 12 puntos conseguidos luego de ganar tres juegos, empatar tres y perder dos. Su último partido terminó con derrota de 1-0 ante el Necaxa.

En el caso de Pumas, llega en el cuarto lugar de la tabla con quince puntos luego de ganar cuatro juegos, empatar tres y perder uno. Además, mantienen una racha de seis partidos sin conocer la derrota.

Alineaciones Chivas vs Pumas

Chivas: José Rangel, Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco, Leonardo Sepúlveda, Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Cade Cowell, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.

Pumas: Julio González, José Galindo, Nathan Silva, Pablo Monroy, Jesús Rivas, Rodrigo López, Eduardo Salvio, Ulises Rivas, Piero Quispe, Leonardo Suárez y Guillermo Martínez.

¿Dónde ver Chivas vs Pumas?

El encuentro entre Chivas vs Pumas lo podrás ver totalmente GRATIS y EN VIVO a través de las pantallas de Azteca Siete y en el sitio web y en la App de Azteca Deportes.

El partido tendrá el análisis y la narración de: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Resumen: Puebla 0 - 2 Querétaro | Jornada 8 del Clausura 2024

Te puede interesar: Tachan de ‘blanda’ la condena que recibió Dani Alves y podrían apelar para alargar su estancia tras las rejas