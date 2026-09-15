Chivas ya NO es el FAVORITO a ganar el Apertura 2026; este dato lo comprueba

Las Chivas del Guadalajara han venido de menos a más en la temporada 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que, tal y como ha ocurrido en los últimos torneos, se ha convertido en uno de los principales candidatos a quedarse con el título de Liga luego de varios años de espera.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Sin embargo, es una realidad que, ahora mismo, Chivas ya no es el candidato número uno al trofeo del Apertura 2026 de la Liga BBVA como lo era, posiblemente, hace dos meses. Ante ello, en los siguientes párrafos conocerás más detalles detrás de esta interesante situación.

¿Por qué Chivas ya no es el favorito a ganar el Apertura 2026?

Hace un par de meses, cuando el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX apenas comenzaba, Chivas era el favorito número 1 para el título según Transfermarkt, portal especializado que indicaba que la plantilla rojiblanca era la más costosa que habría en el futbol nacional.

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🇫🇷 ¡A SEGUIR UNIDOS POR EL SIGUIENTE OBJETIVO! 🐐 pic.twitter.com/xXgjJRrKGO — CHIVAS (@Chivas) September 14, 2026

Sin embargo, las cosas han cambiado mucho en estos días. Y es que, con la salida de la Hormiga González al Olympiacos de Grecia, Chivas dejó de ser el plantel más costoso de la Liga BBVA MX para bajar al segundo lugar, esto después de tener un valor de 93.33 millones de euros.

Bajo este formato, es ahora el América quien, gracias a la fuerte inversión que hizo en los últimos días del mercado de fichajes, supera al Rebaño Sagrado con una plantilla que rebasa los 125 millones de euros, dejando al cuadro rojiblanco en un segundo puesto que no los deja para nada satisfechos.

¿América y Chivas se van a enfrentar pronto?

Cual se se tratara de una obra del destino, curiosamente los dos equipos más valiosos de acuerdo con la fuente se enfrentarán este fin de semana en una edición más del Clásico Nacional del futbol mexicano, el cual forma parte de la Jornada 9 del Apertura 2026 y se jugará el sábado a las 21:00 horas.