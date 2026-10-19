3 razones por las que Chivas YA NO es el FAVORITO a ganar el Apertura 2026

Las Chivas del Guadalajara iniciaron este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como el principal candidato a quedarse con el título gracias al dinamismo que el equipo de Gabriel Milito demostró en el campo, así como por la adquisición de elementos como Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Sin embargo, después de la mitad de la temporada regular las cosas han cambiado para mal en Verde Valle. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer tres razones por las cuales Chivas ya no es el candidato número uno a quedarse con el título del Apertura 2026.

¿Por qué Chivas ya no es candidato número uno a ganar el Apertura 2026?

Poca influencia de sus refuerzos y lesiones: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no han sido lo que la comunidad rojiblanca esperaban al ser relegados a la banca. Además, Chivas ha sufrido en demasía con una serie de lesiones, sobre todo, en el apartado defensivo.

Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no han sido lo que la comunidad rojiblanca esperaban al ser relegados a la banca. Además, ha sufrido en demasía con una serie de lesiones, sobre todo, en el apartado defensivo. No es el equipo más costoso de la Liga BBVA MX: Chivas comenzó el torneo Apertura 2026 como el equipo más costoso del país al valer poco más de 100 millones de euros según Transfermarkt. Sin embargo, entre la salida de Armando González y los refuerzos del América, el Rebaño perdió este puesto.

¡Qué golazos! 😮‍💨 ¿Cuáles son los que más recuerdan, Rojiblancos? https://t.co/yT2phR0sTy — CHIVAS (@Chivas) October 16, 2026

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Los números no le favorecen: De acuerdo con lo establecido por el portal Statiskicks, Chivas pasó de ser el equipo con más probabilidades del título a ser relegado al segundo lugar por debajo del Toluca; además, ya compite directamente con otros cuadros como América y Cruz Azul.

¿A qué equipos enfrentará Chivas en el cierre del torneo?

Este cierre del torneo luce un tanto complicado para las Chivas del Guadalajara, escuadra que tendrá que enfrentar a otros candidatos como lo son Tigres, Cruz Azul y Rayados. Sin embargo, también podría sumar unidades valiosas en otros compromisos contra Necaxa, León y Atlante.