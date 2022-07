Chofis López le manda mensaje a Chivas tras ‘no entrar en sus planes’

La Chofis López terminó su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS y en teoría tendría que volver a reportar con las Chivas, pero Ricardo Cadena le habría comunicado que ‘no entra en planes’, por lo que el futbolista le ha mandado un mensaje al club.

Se rumora que hay distintos equipos de la Liga BBVA MX que estarían interesados en fichar a la Chofis López, entre los que destacaría Cruz Azul y Pachuca, pero de momento no habría alguna oferta formal por el jugador mexicano.

Te recomendamos: Chivas ‘prometió' no fichar a jugadores que no representaran a México

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

El mensaje de la Chofis López a Chivas

Hablando con medios nacionales, Eduardo López manifestó su inconformidad por no tener una nueva oportunidad en el ‘Rebaño’, pues confiesa que por como se han comportado, pareciera que ‘está castigado’, pero acepta que no se dejará caer y que en otro club le podría ir mejor.

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT during the game Cruz Azul vs Guadalajara, corresponding to Final of the GNP Cup for Mexico, at Olimpico Universitario Stadium, on July 19, 2020. <br><br> durante el partido Cruz Azul vs Guadalajara, correspondiente a la Final de la Copa GNP por Mexico, en el Estadio Olimpico Universitario, el 19 de Julio de 2020.

“Es un poco raro... como va a ser que tengas contrato con un equipo y no puedas jugar en ese equipo, ahora sí que es como si estuviera castigado. Me hubiera gustado una segunda oportunidad. Pero si no se puede no pasa nada, por algo pasan las cosas y si no es aquí, es en otro lado y me va a ir mucho mejor”, dijo el jugador.

El mexicano sabe que por la actualidad del equipo, sumando la lesión de ‘JJ’ Macías, pudo haber aportado mucho a la ofensiva, pues en la MLS cree que mejoró como delantero, pero sabe que esa posibilidad es remota.

Te recomendamos: La alineación que tendría Chivas con la llegada de Santiago Ormeño

“Hoy me hubiera gustado jugar en Chivas por el aspecto de cómo está el club, me gustaría ayudar un poquito en el sistema del grupo, como delantero, porque yo la mejoré mucho. No es una posición nueva para mí, incluso fue en la que me ponía Almeyda y metí muchos goles”, sentenció.