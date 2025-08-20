El Chorizo Power quiere seguir sumando títulos y buscarán avanzar a semifinales de la Leagues Cup cuando enfrenten al Orlando City

El Toluca enfrentará al Orlando City de la MLS este miércoles en los cuartos de final de la Leagues Cup, los Diablos Rojos quieren meterse entre los últimos 4 equipos del torneo para seguir sumando títulos después de haber conseguido la onceava estrella en la Liga Mx y el Campeón de Campeones después de haber vencido en ambas ocasiones al Club América.

“Estamos muy orgullosos de seguir aquí en la Leagues Cup, creo que el equipo se ha mostrado muy bien y esperemos poder pelear el título. Sabemos que los equipos de la MLS son muy fuertes, pero nosotros estamos tranquilos, creo que hemos hecho un gran torneo, gracias a Dios seguimos aquí y tenemos un gran rival enfrente como Orlando, pero nosotros traemos una inercia positiva y ahora esperemos salir a ganar”, mencionó Jesús Gallardo.

Te podría interesar: OFICIAL: Jugador de la Liga BBVA MX llamado por Argentina para la próxima Fecha FIFA

El camino del Toluca en la Leagues Cup 2025

Los dirigidos de Antonio “El Turco” Mohamed sumaron 8 puntos en la primera fase quedando en el primer lugar de la tabla de la Liga Mx en la Leagues Cup, luego de vencer en penales a Columbus Crew y dos triunfos en tiempo regular ante Montreal y New York City, ahora buscará vencer al Orlando City para avanzar a semifinales.

“Es un equipo muy fuerte, lo demostró en la primera etapa como nosotros y ahora hay que planificar el partido muy bien, el grupo está tranquilo, está motiviado y hay que seguir por el mismo camino”, añadió el lateral mexicano.

Te podría interesar: América ya está en Costa Rica para debutar en Concachampions

DOBLETE de Paulinho: FC Juárez 0-3 Toluca | Jornada 8, Clausura 2025

El Chorizo Power podría sumar hasta 5 títulos en el 2025 de sumar la Leagues Cup, la Campeones Cup que jugarán ante el LA Galaxy el próximo 1 de Octubre y defendiendo el título de la Liga Mx en el Apertura 2025.