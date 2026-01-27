Christian González el HÉROE colombiano que todavía NO CREE que JUGARÁ un SUPER BOWL

Hay momentos en la carrera de un deportista que parecen irreales incluso cuando ya son una realidad. Para Christian González, esquinero de los New England Patriots, clasificar al Super Bowl LX sigue siendo uno de ellos. A días del partido más importante de la NFL, el defensivo colombiano admite que todavía no logra procesar del todo lo que acaba de vivir.

Con apenas 23 años, González se ha convertido en una de las historias más inspiradoras de la temporada. Su equipo superó una durísima final ante Denver de la Conferencia Americana y aseguró su boleto al Super Bowl, un logro colectivo que, según el propio jugador, se construyó desde cada rincón del vestidor.

“No creo que lo haya procesado del todo todavía. Aún pienso en esa gran victoria de todo el equipo. Todos ayudaron a ganar. Ofensiva, defensiva, equipos especiales. Fue verdadero fútbol americano de playoffs”, confesó el esquinero, todavía con la emoción a flor de piel.

¿Por qué Christian González ya hizo historia antes de jugar el Super Bowl?

Más allá del resultado final, González ya escribió su nombre en la historia de la NFL. Se convertirá en el primer jugador de origen colombiano en disputar un Super Bowl, un hito que fue celebrado por la comunidad latina en Estados Unidos y por miles de aficionados en Colombia.

Su impacto no es sólo simbólico. En la final de la AFC ante los Denver Broncos, el defensivo fue protagonista absoluto al capturar una intercepción clave que selló la victoria 7-10 de los Patriots en condiciones extremas, con nieve cayendo sobre el emparrillado.

“Vi el balón en el aire, reaccioné rápido y fui por él como si fuera receptor. Salté y lo aseguré. Todo se dio muy rápido”, recordó sobre la jugada que cambió el destino del partido… y de la temporada.

De la adversidad al liderazgo: la temporada que consolidó a Christian González

La campaña actual representa un renacer para González. Tras una fractura de hombro en 2023 y un 2024 sin playoffs, este año fue el de la consolidación definitiva. En 14 partidos, sumó 69 tackleadas y 10 pases defendidos, números que lo llevaron a su primer Pro Bowl.

El esquinero también destacó el papel del entrenador Mike Vrabel, quien en su primer año al mando llevó a New England directamente al Super Bowl. Para González, la preparación y la confianza del cuerpo técnico han sido claves.

Ahora, los Patriots enfrentarán a los Seattle Seahawks el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con la oportunidad de conquistar su séptimo título de Super Bowl y convertirse en la franquicia más ganadora en solitario de la NFL.

Para Christian González, el sueño sigue en pausa… pero el escenario está listo para despertar haciendo historia.