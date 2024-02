¡Christian Horner rompe el silencio!: ¿Seguirá en Red Bull?

Este jueves, Red Bull presentó su nuevo monoplaza, el RB20, con el que competirán Checo Pérez y Max Verstappen durante la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Era una incógnita si Christian Horner, jefe del equipo, estaría presente, pues en los últimos días se dio a conocer una investigación interna debido a que una empleada lo acusó por “comportamiento inapropiado”, señalamiento referente actos de abuso de poder e intimidación, según fuentes.

Esto no se ha podido confirmar, y Horner, con la misma sonrisa de siempre, ha estado presente en el lanzamiento del auto, aunque no sin ofrecer declaraciones al respecto de las indagaciones.

“Obviamente, hay un proceso que está en curso en este momento. Se han hecho algunas acusaciones que niego totalmente y, obviamente, cumplo con ese proceso y continuaré haciéndolo”, dijo a los medios de comunicación.

Christian Horner reconoce que el escándalo puede afectar al equipo

Horner reconoció que estos incidentes no benefician el rendimiento del equipo, y mucho menos en una etapa tan crucial en el desarrollo, a dos semanas del arranque de la temporada. Sin embargo, aseguró que no permitirá que eso afecte sobre las pistas.

“Por supuesto, es una distracción para el equipo, pero el equipo está muy unido, están muy concentrados en la próxima temporada y han sido un gran apoyo”.

Horner agregó finalmente que su compromiso es absoluto con Red Bull Racing, y que ningún tipo de acusación afectará sus ganas de seguir ganando títulos con la estructura de la bebida energética, en la Fórmula 1.

“Tengo confianza en eso. Si no lo estuviera, no estaría aquí... totalmente comprometido con este equipo. He construido este equipo, he convencido a la gente para que venga aquí y trabaje aquí, disfruto trabajar con el equipo y con la gente. El mayor activo de este equipo es la gente y ese sigue siendo el caso”, finalizó el dirigente.