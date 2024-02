La primera pista sobre el futuro de Christian Horner en Red Bull

Los últimos días en Red Bull han sido una auténtica tormenta. Cuando parecía que en Milton Keynes se concentraban únicamente en mantener su nivel para la temporada 2024 de la Fórmula 1, en el momento más inesperado surgió la noticia sobre una investigación interna a Christian Horner.

Primero, se especuló que el jefe del equipo habría cometido algún acto de abuso sexual en contra de una de las empleadas de la estructura. Más tarde se dio a conocer que eso no era verdad, sin embargo, sí era investigado por una situación de maltrato laborar y abuso de poder.

Mientras el directivo negaba rotundamente dichas acusaciones, en el seno de Red Bull se ha manejado incluso el nombre y apellido de su posible sucesor. No obstante, eso se ha desvanecido en las últimas horas, pues se ha confirmado que Horner forma parte de la presentación oficial del nuevo auto, el RB20, por la tarde de este jueves.

Por supuesto que esto no esclarece todo el escándalo que salió a la superficie en los últimos días. Pero sí deja entrever que no han encontrado nada grave que pueda desligar a Horner de la organización. No sabemos si su presencia en el lanzamiento del nuevo monoplaza sea una confirmación de su continuidad en el equipo, pero claramente hacia allá apunta el caso.

¿Cuándo empieza la temporada de la Fórmula 1?

Este jueves es la presentación del RB20, el auto con el que Max Verstappen y el mexicano Checo Pérez buscarán defender el campeonato tanto de pilotos como de constructores de la Fórmula 1, iniciando el próximo sábado 2 de marzo con el Gran Premio de Baréin.