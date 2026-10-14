Christian Horner rompe el silencio: revela a los tres pilotos que quiso fichar para reemplazar a Checo Pérez

Christian Horner reveló que Fernando Alonso, Charles Leclerc y Carlos Sainz estuvieron entre sus opciones para reemplazar a Sergio 'Checo' Pérez en Red Bull. El exdirector de la escudería reconoció que buscó alternativas ante la caída de rendimiento del mexicano, pero sus planes encontraron resistencia dentro del equipo, particularmente por parte de Helmut Marko.

Las revelaciones forman parte de Drive, la autobiografía de Horner que llegará a las librerías el 22 de octubre y cuyos primeros fragmentos comenzaron a difundirse este miércoles.

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El británico explicó que Alonso y Leclerc eran dos candidatos especialmente atractivos para acompañar a Max Verstappen. Sin embargo, ninguno recibió el respaldo necesario para concretar su incorporación.

🚨 ¡Christian Horner destapa detalles sobre la salida de Checo Pérez! El exjefe de Red Bull reveló que buscó a Fernando Alonso, Charles Leclerc y Carlos Sainz para reemplazar al mexicano, pero Helmut Marko frenó sus planes. ...y terminaron eligiendo a Liam Lawson. https://t.co/clocmV3DdS — Gabo Martínez (@gabomrubio) October 14, 2026

¿Por qué Fernando Alonso y Charles Leclerc no llegaron a Red Bull?

Horner contó que Alonso manifestó personalmente su interés durante el Gran Premio de Japón de 2024. El español quería compartir equipo con Verstappen en la siguiente temporada, una posibilidad que habría reunido a dos campeones mundiales.

No obstante, Marko transmitió reservas que, según Horner, aparentemente procedían del entorno de representación del neerlandés. La negociación no avanzó y Alonso terminó renovando con Aston Martin.

Leclerc también figuraba entre sus favoritos. Horner valoraba su velocidad a una vuelta, su carácter competitivo y su capacidad para trabajar en equipo. Incluso había conversado con el representante del monegasco durante el Gran Premio de Qatar de 2023. Sin embargo, Marko también descartó esa alternativa.

Horner aseguró que no creía que las negativas provinieran directamente de Verstappen y reconoció sentirse decepcionado por ambas decisiones.

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¿Qué ocurrió con Carlos Sainz y por qué Red Bull eligió a Liam Lawson?

La posibilidad de incorporar a Sainz se mantuvo abierta durante más tiempo. Horner reveló que se reunió con el español para explorar su llegada en 2026, apenas cinco días antes de ser despedido de Red Bull en 2025.

El británico consideraba que Sainz aportaría experiencia y capacidad de trabajo, características que necesitaba la escudería.

Sin embargo, Red Bull había decidido sustituir a Checo Pérez con Liam Lawson para 2025, una elección que Horner tampoco compartía.

El exdirector consideraba que el neozelandés todavía no estaba preparado para asumir semejante responsabilidad después de disputar únicamente once Grandes Premios.

Lawson terminó perdiendo su asiento tras dos carreras y fue reemplazado por Yuki Tsunoda.