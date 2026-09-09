Christian Martinoli: “El secreto del porqué me va tan bien”

Christian Martinoli es considerado el mejor narrador de futbol en el país, pero estar en esa posición no ha sido tarea nada fácil, pues le ha costado esfuerzo y sacrificio. Es por ello que al talento de Azteca Deportes le va tan bien, después de vivir su infancia en este lugar de Argentina.

Martinoli, quien se quedó sin aire en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, confesó en una entrevista para Personas Diciendo Cosas Importantes que durante una charla relacionada con la campaña “Vive Sin Drogas”, una mujer le preguntó por qué tenía buenos resultados en su carrera pese a no ser una persona particularmente cercana a la religión.

El narrador afirmó que le va tan bien en la vida gracias la preparación, esfuerzo, orgullo por el trabajo y sacrificio.|Christian Martinoli

El narrador afirmó que le va tan bien en la vida gracias a estos factores: preparación, esfuerzo, orgullo por el trabajo y sacrificio, cosa que para Martinoli las nuevas generaciones no están dispuestas a luchar.

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Las claves para el éxito de Martinoli

El comunicador afirmó en dicha entrevista que su avance y éxito no dependía de la intervención de un ser supremo, sino de elementos como el ahínco, las ganas, el orgullo, la preparación y el sacrificio.

Martinoli también cuestionó la búsqueda de resultados inmediatos, pues mencionó que muchas personas quieren obtener dinero o resultados de manera rápida y sin aceptar sacrificios.

La trayectoria de Martinoli

Christian empezó desde abajo en los medios, pues comenzó a trabajar para el periódico El Sol de Toluca cubriendo los partidos de las fuerzas básicas de los Diablos Rojos. Posteriormente, dio el salto a la radio, para incursionar en la narración del equipo de sus amores.

Para el Mundial de Francia 1998, le tocó acudir a la justa mundialista, pero no como él lo había soñado, ya que no tenía acreditación al ser freelance para varios medios de Estados Unidos. Pero su gran oportunidad llegó después de ese verano al ser contratado por TV Azteca.

Martinoli lleva más de 28 años en Azteca Deportes y desde entonces es el narrador principal del medio deportivo más importante del país. En su trayectoria suma 7 Mundiales narrados, así como las finales de los eventos de mayor índole del futbol nacional e internacional.