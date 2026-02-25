Christian Martinoli explota por la posibilidad de que Ochoa juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026 “Un portero que recibe goles olímpicos no tendría que ser seleccionado”

Christian Martinoli no aguantó y terminó explotando en el programa de los Protagonistas por la posibilidad de que Guillermo Ochoa juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Martinoli fue muy claro y destacó que en su opinión, Ochoa no debería de seguir siendo convocado con la Selección Mexicana por el nivel de juego que ha mostrado en Chipre.

"Yo creo que un portero que empieza a recibir goles olímpicos no tendría que ser Seleccionado" mencionó Martinoli.

Esto fue lo que dijo Martinoli sobre la posibilidad de que Ochoca juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026

La critica de Martinoli inició luego de que Álvaro López Sordo mencionó que Ochoa sería convocado como el tercer portero y él presiente que el portero que va atajar para el partido ante Sudáfrica, siendo la inaguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, es Guillermo Ochoa.

Martinoli cuestionó lo siguiente: "Pero ¿Por qué juega contra Sudáfrica, por qué en el papel es el partido más endeble?" y Álvarito explicó que Ochoa siempre ha respondido en los Mundiales y ese sería el motivo por el que jugaría, al ser el de experiencia.

Acto seguido, Christian dio a conocer su opinión en la que aseguró lo siguiente:

-"Tu llegas a poner a Ochoa de titular, la actualidad de Ochoa..."

-"Yo creo que un portero que ataja en Chipre no debería de ser seleccionado" agregó Alvaro López Sordo.

-"Yo creo que un portero que empieza a recibir goles olímpicos no tendría que ser Seleccionado. O sea, paremos un poco. Lo que pasa es que si vamos a hacer homenajes en vida, por trayectorias pues sí que lo lleven". Terminó sentenciando Martinoli.

Martinoli asegura que Ochoa será convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de que Martinoli no considera que el guardameta deba de ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene claro que Javier Aguirre lo va a llevar como el tercer portero de la Selección Mexicana.

"Pero a mi me queda claro que Ochoa va a ser el tercer portero de la Selección, yo preferiría que en este tipo de convocatorias haya jugadores de otros clubes en cuanto a guardametas se refiere que empiecen a sentir esto cuando ya Ochoa ya no juegue nunca más".

