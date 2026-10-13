¿Y Zague? Christian Martinoli sentencia quién es el jugador más emblemático del América: “Para mí es Cristóbal Ortega”

El Club América celebró este lunes 12 de octubre el 110 aniversario de su fundación y en la Mesa de Los Protagonistas se habló sobre los mejores jugadores que han militado en las Águilas y aunque Luis Roberto Alves 'Zague' es el máximo goleador histórico, para Christian Martinoli el mejor elemento que han tenido los Azulcremas no es el exdelantero.

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Christian Martinoli: "Para mí esta entre Cristóbal Ortega y Alfredo Tena"

Los Protagonistas debatieron sobre los jugadores que merecen el puesto del más emblemático en la historia del América y Christian Martinoli fue muy claro al sentenciar que para él es Cristóbal Ortega el máximo referente del americanismo.

"Para mí está entre Cristóbal Ortega y Alfredo Tena, pero el más emblemático de todos yo consideraría que debería ser Cristóbal Ortega, es el que más veces jugó con esa camiseta", sentenció Martinoli a pesar de las discusiones de Carlos Guerrero 'Warrior' y David Medrano.

Y es que los Protagonistas defendieron que Zague es el máximo goleador en la historia del Club América con un total de 192 anotaciones.

¿Quién es el jugador más emblemático en la historia del América? 🤔



Nombres Como Alfredo Tena, Cristobal Ortega o Cuauhtémoc Blanco llevan mano en la conversación 🦅#LaMesaProtagonista #ConLosProta pic.twitter.com/WQefNM1pqc — Los Protagonistas (@losprota) October 13, 2026

Por su parte, Cristóbal Ortega vistió la camiseta del América en 662 partidos entre juegos de Liga MX, Copa MX, Campeón de Campeones, Copa de Campeones de la Concacaf y Copa Interamericana.

En su palmarés destacan seis títulos de la Liga MX, tres Campeón de Campeones, tres Copas de Campeones de la Concacaf y dos Copas Interamericanas, siempre con los colores de las Águilas.

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