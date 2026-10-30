Christian Mbilli: cuánto mide, cuánto pesa... todo sobre el rival de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez volverá al ring este sábado 31 de octubre y tendrá enfrente a Christian Mbilli, un boxeador que construyó su carrera entre tres países y llegó a lo más alto de los supermedianos. El nacido en Camerún será el encargado de poner a prueba al mexicano, pero ¿cuánto mide y en qué peso pelea?

Tal vez te pueda interesar: Pesaje Canelo vs Mbilli EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión de la báscula HOY viernes 30 de octubre de 2026, previo a la pelea por el título supermediano; online y por internet desde The Venue| Presentado por el Gobierno de Quintana Roo

Mbilli mide 1.74 metros y compite en la categoría supermediana, cuyo límite es de 168 libras, equivalentes a 76.2 kilogramos. Sin embargo, detrás de sus características físicas hay una historia que comenzó en el boxeo amateur y lo llevó a representar a Francia en unos Juegos Olímpicos.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Christian Mbilli?

La estatura de Christian Mbilli es de 1.74 metros, de acuerdo con su ficha oficial de Équipe de France. El rival de Canelo pertenece a la división supermediana del boxeo profesional, por lo que debe cumplir con el límite de 76.2 kilos para disputar un campeonato de esta categoría.

Cabe destacar que ese número corresponde al máximo permitido en el pesaje. El peso de un boxeador puede cambiar entre la ceremonia de la báscula y el momento de subir al cuadrilátero.

Durante su etapa olímpica, Mbilli participó en el peso medio, con un límite de 75 kilogramos. Ya como profesional, su recorrido lo llevó a consolidarse en las 168 libras, donde consiguió el reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuántos años tiene Christian Mbilli y de dónde es?

Christian Mbilli nació el 26 de abril de 1995 en Yaundé, Camerún, por lo que tiene 31 años. Aunque sus raíces están en África, representó a Francia en el boxeo amateur y posteriormente se instaló en Canadá para desarrollar su carrera profesional.

Su historia con los guantes comenzó a los 15 años. Tras destacar en competencias nacionales e internacionales, consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde alcanzó los cuartos de final y terminó en el quinto puesto compartido.

En 2017 se trasladó a Montreal para trabajar con el entrenador Marc Ramsay. Desde allí impulsó su carrera junto a la promotora Eye of the Tiger y se hizo conocido con el apodo de “Solide”, que significa “sólido” en francés.

¿Cómo llegó Christian Mbilli a ser campeón mundial?

El ascenso de Mbilli incluyó victorias sobre Carlos Góngora, Rohan Murdock y Sergiy Derevyanchenko. Sin embargo, uno de sus resultados más importantes llegó en junio de 2025, cuando noqueó a Maciej Sulecki en el primer asalto y conquistó el campeonato interino supermediano del CMB.

En septiembre de ese mismo año empató por decisión dividida con el guatemalteco Lester Martínez. Aquella pelea formó parte de la cartelera de Canelo Álvarez contra Terence Crawford, por lo que ambos ya compartieron una función antes de quedar frente a frente.

En 2026 fue elevado a campeón mundial absoluto del CMB. Ahora, el combate de este sábado 31 de octubre ante Canelo representa una de las pruebas más importantes de su trayectoria y la oportunidad de defender su lugar entre los protagonistas de la división.