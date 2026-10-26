Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana

Mientras que Gilberto Mora sería pretendido por el PSG, el juvenil mexicano está cada vez más cerca de volver a jugar con los Xolos de Tijuana. Después de varias semanas fuera de las canchas, el mediocampista ya trabaja con el primer equipo y podría reaparecer en la próxima jornada del Apertura 2026, en la fecha 7 pendiente ante el Club América.

Así como hace apenas una semana el entrenador del Liverpool habló de Gil Mora, el nombre del futbolista continúa generando interés mientras avanza en su recuperación. Por ahora, la prioridad de Tijuana es reincorporarlo de manera gradual y evitar que vuelva a sufrir molestias físicas antes de estar listo para competir.

Gilberto Mora tendrá 21 años en 2030|Crédito: @Xolos / X

La posible fecha de regreso de Gilberto Mora en el Apertura 2026

El próximo partido de Xolos ante América, correspondiente a un encuentro pendiente de la Jornada 7, aparece como una posibilidad para el regreso de Mora. Sin embargo, en el caso de que así sea, serían solo algunos minutos.

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Sergio Almaguer, auxiliar técnico del equipo fronterizo, explicó que Morita lleva varios días trabajando con el primer equipo. También señaló que su participación dependerá de cómo se sienta después de cada entrenamiento. Es decir que no hay una fecha completamente confirmada para su vuelta a la Liga BBVA MX.

|Crédito: Gilberto Mora / IG

En Xolos de Tijuana ya hablaron acerca de la recuperación de Gilberto Mora

Almaguer confirmó que Mora ya trabaja al 100% durante los entrenamientos, aunque su reincorporación a los partidos será paulatina. El auxiliar reconoció que el equipo necesita contar nuevamente con Morita para los compromisos restantes.

La noticia llegó después de la victoria de Xolos por 4-1 ante Santos, resultado que ayudó al equipo a recuperar confianza. Con Mora cada vez más cerca de volver, Sebastián Abreu espera ampliar sus alternativas para el final del Apertura 2026.

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¿Qué lesión tuvo Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana?

Gilberto Mora arrastra una inflamación en la cadera, molestias en la ingle asociadas con la pubalgia y dolores persistentes en el tobillo derecho. Estos problemas físicos se agravaron durante la Fecha FIFA de septiembre de 2026, cuando participó con la Selección Mexicana.

Ante este panorama, Xolos optó por un manejo conservador y reposo para reducir el riesgo de una recaída. Aunque el futbolista ya volvió a entrenar con sus compañeros, su presencia este miércoles 28 de octubre en el partido entre el América y el Tijuana parece complejo.

