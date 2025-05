¿Por qué el ‘Chucky’ Lozano es campeón con el PSV si ya no juega en Holanda?

Este fin de semana se coronó el PSV en la Eredivisie (liga de Países Bajos) y con ellos también lo hizo el mexicano Hirving Lozano , quien por haber jugado la primera parte del campeonato europeo se hizo acuerdo de la medalla de campeón, pese a que actualmente milita en el San Diego FC.

El “Chucky” Lozano en el primer semestre del campeonato de la Eredivisie logró disputar nueve partidos y se hizo presente en el marcador en cuatro oportunidades, por lo que sino fue fundamental en el título sí colaboró con un buen nivel previo de llegar a la MLS.

La historia de Lozano terminó al inicio de este 2025 cuando llegó a jugar en el San Diego FC de la MLS, pues en el verano del año pasado fue anunciado oficialmente como el jugador franquicia del conjunto californiano, pero no podía reforzarlos hasta que iniciara la nueva temporada, resaltando que el club era la nueva franquicia del certamen estadounidense.

Te puede interesar: Chucky Lozano suma un nuevo campeonato en su historial

Hirving Lozano revela su más alta molestia con la Selección Mexicana

Lucha del PSV hasta el final

El PSV venció al Sparta Rotterdam por marcador de 3-1 y eso le dio el trofeo, pese a que el Ajax también le ganó al FC Twente, pero se quedó con un punto menos en la última jornada del campeonato, hay que recordar que el Ajax vivió momentos muy complicados el torneo pasado, pero logró recuperar su nivel para pelear hasta el último duelo.

El “Chucky” Lozano militó en dos ocasiones con el PSV y en ambas salió campeón, siendo recordado por la afición como uno de los jugadores mexicanos favoritos que se han puesto la rojiblanca, recordando que militaron futbolistas como Andrés Guardado, Héctor Moreno, Carlos Salcido y algunos más.

Actualmente el presente de Lozano no es como él quisiera, pues no es considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana y en la MLS todavía no demuestra el nivel que en algún momento tuvo en Pachuca o en Europa que lo llevó a ser el fichaje más caro en la historia del Napoli.