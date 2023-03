‘El mejor Chucky Lozano jamás visto, y su futuro aún en el aire”, destaca prensa en Nápoles

Chucky Lozano está brillando en el colectivo del Napoli en este cierre de temporada. De a poco ha venido desde la banca para tener mejor rendimiento e impactar en el resultado de su equipo en los últimos partidos.

El mexicano fue nombrado MVP del último partido del Napoli dentro de la ida de los octavos de final de la Champions League. El Chucky Lozano fue determinante, no al marcar, pero sí para generar opciones, ser desequilibrante y poner la asistencia para que Victor Osimhen adelantara a los italianos, motivo por el que la prensa exalta sus actuaciones.

¿Qué dice la prensa italiana de Hirving Chucky Lozano esta temporada?

La prensa de Nápoles ha exaltado la calidad que está mostrando el Chucky Lozano en este tramo de la temporada, siendo determinante para su club y ayudando a que el equipo de Luciano Spaletti se mantenga en la cima de la clasificación. Además de puntualizar sobre el futuro del atacante mexicano, quien, a pesar de mostrar las condiciones para forzar una extensión de contrato, el club no ha extendido una oferta que pueda satisfacer las peticiones del atacante ex de Pachuca.

“É il miglior Lozano mai visto al Napoli. Ma il futuro é tutto da scrivere”, publicó el diario italiano Tutto Napoli.

(Es el mejor Lozano nunca antes visto con el Napoli. Pero su futuro está por escribirse).

El diario recuerda que en un año el Chucky Lozano finaliza contrato con la entidad del sur de Italia. Algo que lo vuelve “tra i piú appetibile la prossima estate”, entre los más codiciados en el próximo régimen de transferencias, señala el portal informativo.

Chucky Lozano gana gana por encima de los 4 millones, una carta alta dentro de la plantilla, algo que podría motivar una posible salida de la entidad del Sur de Italia. Aunque no hay nada confirmado, el mismo presidente De Laurettis no se ha metido en problemas con sus declaraciones, aunque, no ha cerrado la posibilidad de buscar salida al futbolista mexicano.

“Todos pueden quedarse pero todos también pueden irse. Y si la renovación no se produce, el tope salarial autoimpuesto por Napoli es mucho más bajo de lo que hoy se permite el Chucky Lozano ,entonces se buscará al mejor postor”. Señala el diario.

“Ha cambiado de agente, nos tocará encontrarnos”, comentó el presidente del Napoli sobre una posible reunión con el Chucky Lozano para negociar su situación contractual con el club y ver la posibilidad de extender su permanencia con el actual líder de la Serie A.