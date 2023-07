Cibernético afirma que el retiro está cerca y le pone la fecha

El luchador Cibernético participó en la última edición de Master Chef Celebrity en la que luchó por seguir en competencia, siendo expulsado ante la alta competencia y ha sido tras esta experiencia que el Main man de la lucha libre asegura que el retiro del deporte de los costalazos está próximo.

Cibernético ha sido a lo largo de los años uno de los estetas con mayor carisma, impacto y gusto en la afición, ya sea por su físico, su personalidad irreverente, por el ‘ángel’, por su máscara o por haber revelado tras perder su tapa a un tipo rudo.

En 2024, Cibernético cumplirá 30 años de carrera en los encordados, periodo en el que ha acarreado lesiones, buenos y malos momentos, máscaras y cabelleras que tiene en sus vitrinas y muchos momentos de conexión con el respetable.

Ciber considera que todo ya lo logró en la lucha libre sin ánimos de presunción, por lo que cree que el final del Cibernético como luchador activo está cerca.

Cibernético: Su experiencia en Master Chef Celebrity y lo que viene en su carrera

Cibernético habla sobre su retiro de la lucha libre

“El próximo año cumpliré 30 años de carrera. Estoy casi casi en el ocaso de mi carrera como luchador la verdad. Yo calculo que tendré dos o tres años más luchando”.

“Pienso mantenerme en el gusto del público. Afortunadamente, modestia aparte, todo lo que podía lograr en la lucha libre lo hice. No por eso me voy a una zona de confort, pero si hay un reto por un campeonato, adelante, lo voy a hacer”.

“Yo creo que ahora me mantendré en forma, para que me siga recordando -Muchas personas me dicen que te veo delgado- y -les digo que no es lo mismo tener 25 años que casi 50 años-”.

“Posiblemente una vez que yo no esté luchando, me esté dedicando a apoyar a las siguientes generaciones, puesto que te puedo decir que no hay ídolos en la lucha libre”.