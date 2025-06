¿Qué sigue para Isaac del Toro?, ¿Estará en el Tour de Francia 2025?

Isaac del Toro continúa rompiendo barreras para el ciclismo mexicano. Tras una actuación memorable en el Giro de Italia 2025.

Isaac finalizó como subcampeón general y se quedó con la maglia blanca, otorgada al mejor ciclista joven de la competencia, el pedalista de Ensenada ha despertado la ilusión nacional sobre su posible presencia en el próximo Tour de Francia, que arrancará el 5 de julio.

VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025

¿Estará Isaac del Toro en el Tour de Francia?

Hasta el momento, los equipos aún no han dado a conocer oficialmente sus alineaciones para la ronda francesa, pero los rumores no se han hecho esperar.

Por un lado, se especula que Del Toro podría tomarse un respiro tras el exigente Giro de Italia, el cual lo tuvo como protagonista y líder durante nueve días, un logro que no se veía desde 1940 con el legendario Fausto Coppi.

Sin embargo, del otro lado está la posibilidad de que su equipo, el UAE Team Emirates, decida apostar por él como parte de su alineación estelar, al lado del actual campeón del Tour, Tadej Pogacar.

La combinación de juventud, talento y resistencia que mostró el mexicano lo coloca como una carta fuerte para reforzar al conjunto emiratí.

Del Toro ya sabe lo que es brillar en Francia

No sería la primera vez que Isaac del Toro conquiste territorio francés. En 2023, se coronó campeón del Tour del Porvenir, también conocido como el Tour de Francia Sub-23.

Una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario para los jóvenes talentos del ciclismo mundial. Ese triunfo marcó el inicio de su ascenso meteórico al profesionalismo.

Ahora, con el Giro de Italia como carta de presentación, Del Toro ha demostrado que está listo para competir en la élite.

Su desempeño no solo fue consistente, sino valiente y estratégico, ganándose el respeto del pelotón internacional y la admiración de millones de seguidores en todo el mundo.

La decisión final sobre su participación en el Tour de Francia 2025 aún está en manos del equipo. Pero una cosa es segura: Isaac del Toro ya escribió un capítulo dorado en la historia del deporte mexicano, y si le dan la oportunidad, está listo para seguir haciendo historia.